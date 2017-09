CLUBNIEUWS. De Sutter moet om opvallende reden werken aan fysiek, straffe reeks Antwerp en de zetel van Dury

Eindelijk nog eens goed nieuws voor Tom De Sutter. De spits van Lokeren had zaterdag met een assist een belangrijk aandeel in de gelijkmaker tegen Antwerp. Een opsteker na de kritiek van zijn voorzitter en het bankzittersstatuut dat hij draagt sinds de komst van coach Peter Maes. Ondertussen zorgt Hamdi Harbaoui voor eerherstel in Brussel, zoekt Francky Dury naar een “makkelijke zetel” en zorgt Antwerp voor een straffe reeks.

ANTWERP. Great Old al 10 maanden niet te kloppen buitenshuis

De wedstrijd tegen Lokeren verliep volgens een perfect scenario voor Antwerp. Dankzij het vroege doelpunt van William Owusu kon de Great Old zijn geliefkoosde spelletje spelen. Een stevige verdedigingsgordel optrekken en de tegenstander pijn doen met snedige tegenaanvallen.

Maar hoe langer de wedstrijd vorderde, hoe minder snedig de tegenaanvallen waren en hoe meer Antwerp ging inzakken. Lokeren kon lange tijd het gaatje niet vinden, maar uiteindelijk scoorde het toch nog de gelijkmaker.

Daardoor is Antwerp zijn maximum op verplaatsing kwijt, maar het blijft wel al sinds november van vorig jaar ongeslagen buitenshuis. “Je voelt in de groep dat we op verplaatsing toch iets meer kunnen”, zegt William Owusu, die zaterdag zijn derde doelpunt van het seizoen maakte. Hoe komt dat? Ik denk dat Antwerp al lange tijd een mentaal sterke kern heeft. Bovendien staan er met Hairemans, Dequevy en Haroun nog steeds jongens van vorig seizoen in de ploeg die weten wat die juiste mentaliteit inhoudt. We weten dat we overal kunnen winnen, dus hopelijk kunnen we die lijn doortrekken.”

“Het zegt alles over de vechtlust bij de spelers die hier de voorbij maanden waren of nu nog steeds zijn”, zegt aanvoerder Faris Haroun. “Antwerp volgt ook een duidelijke visie in het transferbeleid. Er komen alleen maar jongens die zich dubbel plooien voor de club. Dat bewijzen we elke week, en dit seizoen zeker ook op verplaatsing.”

Ondanks die ongeslagen status buitenshuis waren ze bij Antwerp zaterdagavond toch niet helemaal tevreden. “We stonden lang op voorsprong zonder dat Lokeren grote kansen kreeg. Maar één seconde concentratieverlies en de 1-1 was een feit. Een jammerlijke zaak.”

Toch was het gelijkspel billijk. Antwerp liet op het doelpunt na slechts één doelpoging binnen het kader noteren en vooral na rust plooide het veel te ver naar achteren. Er werd te weinig gevoetbald. “We hebben een mooi blok, maar we moeten meer voetballen”, geeft Haroun toe. “Op dit moment is het voetballend nog te weinig. Misschien moeten we daar toch wat op meer op focussen. De trainer is ook niet tevreden over ons voetbal. We trainen heel veel op ons blok, maar als ploeg zijn we momenteel misschien iets te veel bezig met verdedigen, waardoor we er voetballend niet uit komen.”

“We moeten dringend wat meer durf tonen. En rustiger blijven aan de bal. Als we meer aanvallen, wil dat niet per se zeggen dat we ons dan kwetsbaarder opstellen. Het is niet zo dat, als je lef toont en de bal verliest, je dan meteen een goal incasseert. Als we, zoals nu, de bal te veel achteruit spelen en zomaar wegstampen, komt die des te sneller terug.”

ANDERLECHT. Eerherstel voor Harbaoui: eerst buitengegooid, nu houvast voor René Weiler

anderlecht beleeft zijn slechtste start in 19 jaar. Om het tij te keren, probeerde het op Kortrijk nog maar eens een nieuw spelsysteem: 4-4-2. Daarbij weer verrassingen. Sels toch in doel, Hanni linksmidden en Harbaoui naast Teodorczyk. Dezelfde Harbaoui die vorig jaar verketterd werd.

Neen, Sven Kums was dit keer geen verdediger. Hij bleef op de bank. Toch stapte René Weiler over op alweer een nieuw systeem, dit keer met twee spitsen. “Ik vond dit de beste tactiek om Kortrijk te bekampen”, zei Weiler.

Toch was de keuze voor het spitsenduo Teodorczyk-Harbaoui verrassend. Twee zulke torens, het kan werken als je de tegenstander in de eigen box duwt. Maar als je zoals Anderlecht laag voetbalt, kun je geen één van de twee aanvallers lanceren in de rug van de defensie. Dan kies je toch beter voor de snelle Onyekuru, die weer scoorde bij zijn invalbeurt? “Ik spreek me niet uit over de tactiek”, aldus Harbaoui. “Ik ben al blij dat ik in de basis stond.”

Het was nog maar zijn derde basisplaats bij paars-wit, maar Harbaoui tóónde zich, scoorde uit een aanval die hij zelf had opgezet. Hij was ook beter dan Teo – tijd om de Pool op de bank te zetten. “Ik weet dat ik hier mijn basisplaats verdien”, vervolgde de Tunesiër. “Ik werk ontzettend hard om mijn waarde te bewijzen.”

Toch is het ironisch. Vorig seizoen laakte Weiler Harbaoui’s trainingsarbeid en sterrengedrag, waarna die via de B-kern naar Charleroi werd gestuurd. Nu moet de Tunesiër mee Weilers hachje redden.

In januari fulmineerde Harbaoui nog: “Op Anderlecht was er maar één iemand die mij niet moest hebben.” Nu klinkt hij anders, al spreekt hij toch vooral over het instituut RSCA. “Anderlecht laat je niet zomaar in de steek.”

Eerlijk, wij denken dat er potentieel zit in de 4-4-2 van Weiler, als er meer op getraind wordt en andere keuzes gemaakt worden: zoals Onyekuru vooraan, Hanni op de tien en Trebel als links­midden en niet omgekeerd.

CHARLEROI. Koekje van eigen deeg

Na het gelijkspel tegen Standard hoopte Charleroi aan te knopen met een overwinning om zo de leidersplaats te heroveren op Club Brugge. De manschappen van Felice Mazzu maakten ook lang aanspraak op een zege. Iets voorbij het uur torende Dessoleil boven alles en iedereen uit en buffelde het openingsdoelpunt via de dwarsligger voorbij Roef. De Zebra’s roken bloed en nog geen tien minuten later schoof Rezaei – randje buitenspel – de dubbele voorsprong op het scorebord.

Match gespeeld, denk je dan. Maar niks was minder waar. Waasland-Beveren maakt in een dolle slotfase alsnog gelijk. Anderlecht-huurling Thelin knikte twee minuten voor tijd de aansluitingstreffer tegen de touwen, diep in blessuretijd knalde Seck een afvallende bal via de paal binnen. Charleroi kreeg zo een koekje van eigen deeg in Mazzu-time. Meteen ook het eerste puntenverlies voor Charleroi in eigen huis.

Felice Mazzu kon zijn ogen niet geloven. “Als je op eigen veld vijf minuten voor tijd nog 2-0 voor staat, mag je dat nooit meer uit handen geven”, zei de coach van Charleroi. “We waren op dat vlak niet sterk genoeg. We verloren de concentratie en er vielen ­gaten in onze defensie. Bizar, omdat dit normaal ons sterke punt is. We moeten accepteren dat uitgerekend ons dat nu overkomt. Bovendien verzuimden we om nog een derde keer te scoren tegen een uitstekende tegenstander. We toonden nochtans een goede mentaliteit. We hebben laten zien dat Charleroi goed kan voetballen, met hoge intensiteit en ritme in ons spel. Trouwens, op dat vlak was het één van onze sterkste wedstrijden. Ik ben op verschillende vlakken teleurgesteld, maar het seizoen gaat door. De competitie is nog lang en uiteindelijk staan we op plaats twee, op een punt van leider Club Brugge”, relativeerde Mazzu het puntenverlies.

GENK. “Dringend dat goeie gevoel terugkrijgen”

Genk heeft zijn seizoenstart helemaal gemist met een schamele 8 op 21. Dat beseft ook coach Albert Stuivenberg. “Onze start was voor deze wedstrijd met twee zeges, twee nederlagen en twee gelijke spelen heel middelmatig. Dan wil je een stap vooruit zetten. Als dit dan het resultaat is, is dat moeilijk te accepteren. Het zorgt voor veel frustratie in de kleedkamer, zowel bij de staf als bij de spelers.”

Genk voetbalt verzorgd maar onschuldig. Het mist verbetenheid. “STVV heeft verdiend gewonnen, omdat het de ploeg was die het meest wilde winnen”, gaf Stuivenberg toe. “Ik was nog heel tevreden over onze start, maar om onverklaarbare redenen begonnen we plots te veel balverlies te lijden. We brachten STVV in de wedstrijd. En net op het moment dat we de wedstrijd weer in handen leken te nemen, scoren ze met een prachtige vrijschop. De 2-0 gaven we daarna veel te makkelijk weg. We hebben nog teruggevochten en kwamen nog dicht bij de gelijkmaker, maar die zouden we niet verdiend hebben.”

Woensdag wacht een bekertrip naar Cercle. “We willen dringend dat goeie gevoel terugkrijgen”, besloot Stuivenberg. “Maar er is meer: de beker is voor ons gewoon erg belangrijk.”

LOKEREN. “Bij Lokeren moet je als spits meer meters doen dan bij Club Brugge”

“De Sutter een doelpuntenmaker? Gewéést. Met geweest zijde niks. We verwachten er nog iets van ja, want in dat jaar en een half heeft hij nog niet te veel potten gebroken.” Het zijn de woorden van Lokerenvoorzitter Roger Lambrecht. Nog geen week oud.

De bandenmagnaat staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt, maar Tom De Sutter zal er het zijne van gedacht hebben. De aanvaller zat al in een moeilijke situatie, want sinds de komst van de nieuwe coach Peter Maes verdween hij wat uit beeld. Maar zaterdag tegen Antwerp was dan toch een lichtpuntje. Lokeren had 83 minuten lang de tanden stukgebeten op de verdedigingsgordel van Antwerp, maar De Sutter vond dan toch het gaatje en bezorgde met een slimme kopbal Miric de gelijkmaker. Goed voor het vertrouwen.

“Maar het is bij Tom geen kwestie van vertrouwen, denk ik”, zegt Peter Maes. “Ik heb met hem gesproken over hoe hij volgens mij moet functioneren. Wat hij moet doen om opnieuw waardevol te zijn bij een club als Lokeren. Bij Club Brugge kan je als spits in een dominante ploeg in de zestien spelen. Dat is zijn kwaliteit. Maar bij Sporting Lokeren moet je meer meters doen en je iets meer bemoeien in het spel. Daar heb je een bepaalde fysieke paraatheid voor nodig. Daar werken we samen aan. Er zoals zaterdag als pivot voor zorgen dat iemand anders scoort, zo zie ik De Sutter functioneren.”

Het was een erg belangrijke assist. Lokeren was al een hele tweede helft aan het drukken, maar vond geen openingen. Antwerp kon door het vroege doelpunt van William Owusu zijn geliefde spel spelen met veel volk achter de bal. En lange tijd zag het ernaar uit dat de drie punten mee naar de Bosuil zouden gaan, maar onder anderen De Sutter besliste daar anders over.

“Ik ben blij met die assist. Het is goed dat ik mijn steentje kon bijdragen tot de gelijkmaker”, zegt de spits. “Dat er voorlopig geen basisplaats voor mij is weggelegd, is niet plezant. Ik kan alleen maar hard blijven werken. Dan zien we wel wat er nog uit de bus komt. De coach kiest momenteel voor een spits met veel diepgang en snelheid. Ik ben een ander type met andere kwaliteiten. De coach heeft het laatste woord en ik moet geduld hebben.”

“Maar let op, ik heb geen probleem met Peter Maes. Hij is een goede coach en ook een aangename persoon. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ik wacht mijn kans af. De fysieke kwaaltjes zijn achter de rug. Tegen Anderlecht was ik ziek en daarvoor had ik last aan de hamstrings. Maar nu voel ik mij fit.”

STANDARD. “Ons doel blijft echter hetzelfde: Play-off 1. En we gaan het halen”

Na het doelpuntloze gelijkspel tegen Charleroi trok Standard met aardig wat vertrouwen richting Eupen, maar al snel bleef daar weinig van over. Want na nog geen twee minuten klonk al Eupen Eins, Standard Null! Luyindama, opnieuw in de basis in de plaats van Scholz, verloor kinderlijk eenvoudig het sprintduel van Verdier en zag hoe de Franse spits de opgedoken Leye bediende: 1-0.

Trainer Ricardo Sa Pinto moet het ergste gevreesd hebben. Want zijn ploeg kreeg wel kansen, maar de bal gaat er zo moeilijk in voor de Rouches. Ook gisteren werden meerdere kansen de nek omgewrongen. “Zo is het moeilijk om matchen te winnen. We verdienden meer, al besef ik dat het beter kan. Maar we hadden de controle, heel veel kansen, balbezit…”, aldus Sa Pinto.

Net op het moment dat de wanhoop de bovenhand nam, stond Mpoku op. Vanaf de rand van de zestien kapte hij zich wondermooi voorbij twee verdedigers en pegelde hij hard de verdiende gelijkmaker tegen de netten. Eindelijk wat vertrouwen voor de Rouches.

Maar ook dan zat het niet mee: een gigantische onweersbui vroeg in de tweede helft maakte goed voetbal onmogelijk. De match mondde uit in een waterballet. En dus bleven beide teams achter met een punt, en blijven ze beide onderaan bengelen. Sa Pinto werd er zowaar Cruijffiaans van. “Als je niet scoort, kun je niet winnen. Ons doel blijft echter hetzelfde: Play-off 1. En we gaan het halen.”

WAASLAND-BEVEREN. “Fantastisch voor ons zelfvertrouwen”

Waasland-Beveren-trainer Philippe ­Clement was een tevreden man na het gelijkspel tegen Charleroi. En niet alleen omdat zijn ploeg een punt pakte.

“Ik zag vooral een wedstrijd met twee goede ploegen, veel duels, enthousiasme en kansen”, aldus Clement. “We kwamen weliswaar op een dubbele achterstand, maar ik ben enorm tevreden over de reactie van mijn spelers. Ze hebben de kopjes niet laten hangen en we zijn ons spel blijven spelen. Gedurfd en met hetzelfde lef hebben we dan die meer dan verdiende gelijkmaker toch nog kunnen scoren. Dit doet me heel veel plezier. Dit is in ieder geval ­fantastisch voor het zelfvertrouwen van de groep.”

ZULTE WAREGEM. Nog altijd geen “makkelijke zetel” voor Dury

Vijf tegengoals in de laatste twee matchen: Francky Dury wilde het niet onrustwekkend noemen. En de coach had het al gezegd vóór de EL-match tegen Nice: “We hebben 27 spelers en we staan voor vier matchen op veertien dagen. Ik ga ze allemaal kunnen gebruiken.”

Maar dan volgde ook nog die 1-5-peer tegen de Zuid-Fransen, het maakte al tien tegentreffers in drie matchen. Dury’s besluit was snel genomen. Vooral twee verdedigers laten rusten: rechtsachter Sandy Walsh in de plaats van aanvoerder Davy De fauw en Marvin Baudry in de plaats van Timothy Derijck. “Niets achter zoeken, druk programma!”, benadrukte Dury achteraf. “En Derijck is woensdag is geschorst voor de Beker van België.” En Coopman kreeg de plaats van De Pauw.

De coach van Essevee moet zich 45 minuten lang hebben afgevraagd of het toch wel een goed idee was – zó kwetsbaar toonde Essevee zich alweer achterin. Die goal van Awonyi, welwelwel. Eerst De Sart die veel te slap in duel ging, waarop Baudry zich zomaar liet voorbijsnellen. En de ingreep van Heylen sloeg alles: de ex-Anderlechtenaar greep helemaal niét in. Verkeerd gedraaid, geen sliding, niets… Heylen had het achteraf over een communicatiefout met Baudry. “Maar klote natuurlijk. Tegen Nice gingen er ook al 5 op de 8 of 9 pogingen binnen.”

Zulte Waregem, ook nog met de match van donderdag in de benen, was meteen de oriëntatie kwijt en had aan de rust 0-3 achter kunnen staan.

Maar het kan snel keren aan de Gaverbeek. En Dury heeft wel meer ideeën. Hij herschikte met Sander Coopman centraler zijn middenveld. En zie. Meteen na de rust scoorde Iseka, net zoals tegen Nice. En nu kon de thuisploeg wel zijn wil doordrukken. De goal van Sandy Walsh had zelfs weer een Essevee-stempel. De eerste officiële speelminuten voor Walsh en meteen de winnende goal: dan toch niet zo’n verkeerde gedachte van Dury. Want in de voorbereiding had de coach al gemerkt dat het alternatief voor De fauw het systeem van Essevee – hoog oprukkende backs – al snel onder de knie had. Op Lierse scoorde Walsh ook al.

“Dit was er één zoals ik er regelmatig maak op training”, aldus het 22-jarige jeugdproduct van Anderlecht, dat na vijf seizoenen bij RC Genk deze zomer koos voor drie jaar Zulte Waregem. Hij werd ooit met Nederland Europees kampioen bij de U17, hoopte aan de Gaverbeek op een doorbraak en er niet alleen op te vallen met zijn ravissante Luna. Hij moest wachten tot speeldag 7, maar maakte dan ook meteen zijn tweede goal in de Jupiler Pro League.

“Men zei dat ik een goede voorbereiding had gespeeld”, aldus Walsh. “Dat de keuze nadien dan toch viel op Davy was moeilijk voor mij. Maar ik heb ze wel gerespecteerd: hij is ook de kapitein én presteerde goed. Al had ik misschien al wat eerder op een kans gehoopt.”

De zege van Essevee kwam niet meer in gevaar. Ook omdat Moeskroen na de rode kaart van Diedhiou – Bailly had er voor duidelijk handspel buiten de 16 meter ook één moeten krijgen – nog nauwelijks kon dreigen. Saponjic had de zaak voor Essevee moeten afmaken.

Dury gaf mee dat hij toch ook eens graag in de dug-out op zijn gemak zou willen achteroverleunen. “Bij een 3-0 of 4-0 of zo. Het zijn echt gemakkelijke zetels.” Dénkt hij, want hij kon het dit seizoen nog niet uitproberen. Maar Mircea Rednic, de trainer van Moeskroen dat zijn eerste uitnederlaag opliep, bood troost: “We hebben verloren van een goede ploeg. Met een zéér groot trainer.”