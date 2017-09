Trump retweet filmpje waarin hij Hillary neerknalt met een golfballetje

De Amerikaanse president Donald Trump gaat op Twitter vaak wild tekeer met woorden. Maar zondag was het vooral bewegend beeld waarmee de wereldleider alweer beroering veroorzaakte.

Trump retweette namelijk een video waarop te zien is hoe hij met een golfballetje zijn ex-rivale Hillary Clinton neerknalt. De video is natuurlijk niet echt. Het beeld waarop een vallende Clinton te zien is, dateert van 2011, toen ze nog minister van Buitenlandse Zaken was onder Barack Obama. Maar nu lijkt het dus dat haar val veroorzaakt wordt door het golfballetje.

Nieuwszender CNN vroeg het Witte Huis naar een reactie over de tweet, maar kreeg voorlopig geen antwoord. Ook een woordvoerder van Clinton weigerde commentaar te geven op de tweet.