COLUMN. Anderlecht verliest de controle over de situatie

Beste Wim,

Ik ben geen liplezer. Nog nooit heb ik daar zoveel spijt van gehad als na het gelijkspel van Anderlecht in Kortrijk. Coach René Weiler, manager Herman Van Holsbeeck en teammanager Gunther Van Handenhoven die in een achterafkamertje in de catacomben van het Guldensporenstadion een gesprek voerden. Het TL-licht van de drankautomaat voegde een schijn van ‘film noir’ toe aan het tafereel. Wat zou daar gezegd worden?

Foto: Photo News

Her en der werden de woorden ‘verhitte discussie’ en ‘crisisoverleg’ gebruikt, maar dan is de wens de vader van de gedachte: ik zag eerder drie volwassen mensen die een beschaafd gesprek hielden toen ze dachten buiten het bereik van de televisiecamera’s te zijn. Natuurlijk is er ook binnenskamers druk bij Anderlecht. Maar voorlopig lijkt het pantser van de Brusselaars nog intact: de bazen van Weiler blijven als één man achter de Zwitser staan. Het was geen wonder dat het Anderlecht-bestuur zaterdag in grote getalen present tekende in Kortrijk.

De fans

Het was ín het zicht van de camera’s dat duidelijk werd wie volgens het Anderlecht-bestuur momenteel de échte vijand is: de buitenwereld. Eerst al eens tijdens de wedstrijd, toen voorzitter Roger Vanden Stock zijn beheersing verloor en de eigen fans vervloekte (kent er iemand wél een liplezer?) toen die riepen om het ontslag van Weiler, nota bene net nadat Harbaoui paars-wit op voorsprong had gebracht. Du jamais vu van de meestal zo goedmoedige voorzitter, die door Van Holsbeeck met een hand op de knie tot kalmte werd aangemaand. Vanden Stock zou na de wedstrijd op weg naar zijn wagen trouwens opnieuw in een discussie verwikkeld zijn geraakt met enkele fans. Ditmaal wél verhit...

Toen Kortrijk de achterstand vervolgens omboog in een voorsprong, werd de sfeer er niet beter op in het vak van de bezoekende fans. De schuimbekkende gezichten waren niet te tellen, de spreekkoren schakelden een versnelling hoger. Enkele oververhitte fans probeerden Weiler zelfs te intimideren toen die naar de persconferentie trok. Onaanvaardbaar gedrag. Maar Anderlecht dreigt in zo’n sfeertje wel de controle over de situatie kwijt te raken. Een gevecht tegen je eigen fans win je nooit.

Foto: Photo News

De pers

Ook de pers wordt tegenwoordig met een scheef oog bekeken in de Brusselse bestuurskamers. Vanden Stock, Van Holsbeeck én perschef David Steegen stonden zelfs toen Weiler een tv-interview gaf op het veld schouder aan schouder met hun coach. Net buiten beeld, maar het signaal aan de buitenwereld is duidelijk. Nochtans lijken de vragen die we stellen voor de hand te liggen: een topclub als Anderlecht die na zeven speeldagen nog maar twee wedstrijden heeft gewonnen, komt onder vuur te liggen. Dat is een ijzeren wet in het voetbal, één die Anderlecht zelf heeft opgeëist door decennialang toonaangevend te zijn in België. En laat ons niet vergeten dat het Herman Van Holsbeeck zélf was die de teneur zette voor de huidige kritiek op het spelniveau van Anderlecht, door al tijdens de kampioenenviering te benadrukken dat zijn club dit seizoen ook beter voetbal op de mat moest gaan leggen.

Dan doet de bizarre uitspraak van Weiler die het licht van de zon ontkent als hij zegt dat hij “geen andere club kent waar goed voetbal gevraagd wordt” (Barcelona? Ajax? De clubs waar Anderlecht zich graag mee associeert?) zelfs niet ter zake: de Zwitser die vindt dat het resultaat heilig is, is uit het oog verloren dat ook dát in Kortrijk niet lukte. 9 op 21 is gebuisd.

Foto: Photo News

Enkel een (snelle) reeks van goede resultaten kan het giftige klimaat rond de club en Weiler nu nog keren. Want geloof me vrij: ondanks alle mooie woorden over “het DNA” en “de traditie” van de club zullen die schuimbekkende fans en die kritische media snel weer zwijgen als Anderlecht opnieuw wint, op welke wijze dan ook. Weiler weet ook: wie wint, is immuun voor kritiek. Een les die Anderlecht vorig seizoen leerde, maar nu vergeten lijkt...

Groet,

Jef