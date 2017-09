Botsende ego's bij PSG: maatjes Neymar en Alves zorgen voor gefrustreerde Cavani

Sportief gezien loopt alles op wieltjes voor PSG. De Franse topclub gaat aan de leiding in de Ligue 1 met 18 punten na zes wedstrijden. Inclusief 21 gescoorde doelpunten. Een perfect start dus, zo lijkt het. Tussen een aantal spelers loopt het echter minder goed. Zo zorgden Neymar en Dani Alves dit weekend voor heel wat frustratie bij Edinson Cavani.

PSG won zondag met 2-0 tegen Olympique Lyon. Het had daarvoor wel twee eigen doelpunten nodig terwijl Cavani tussendoor een penalty miste. Waarschijnlijk tot jolijt van én door toedoen van Neymar. Zoals we zaterdag al meldden wil de Braziliaan graag zelf de elfmeters van PSG trappen. Om te kunnen blijven concurreren met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, allebei strafschopnemer bij respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona, in de strijd om de Gouden Bal.

Neymar ging zondag dan ook ostentatief voor de bal staan toen Cavani die neerlegde op de stip (zie foto). De Uruguyaan kon deze keer de Braziliaan wandelen sturen, maar liet de elfmeter dus onbenut. Door de discussie met Neymar? Wie weet. "Ik heb hen gezegd dat ze dat moeten uitklaren", vertelde coach Unai Emery na de match. "Ik denk dat ze daartoe in staat zijn en dat ze voortaan beide strafschoppen kunnen trappen. Als het niet lukt, zal ik wel voor hen beslissen. Dit mag geen probleem worden."

Dat was overigens niet het enige incident der ego's in Parijs. Eerder in de wedstrijd wilde Cavani maar wat graag een vrije trap op doel schieten. Dat was echter zonder Dani Alves gerekend. Die pakte de bal vast voor de neus van de Uruguayaan, die zonder resultaat de bal wilde afsnoepen. Uiteindelijk kwam de bal terecht bij, wie anders, Neymar...