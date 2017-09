Anderlecht neemt afscheid van een clubicoon

RSC Anderlecht had maandag droevig nieuws te melden. Clubicoon Jean Plaskie, een centrale verdediger die twaalf jaar bij paars-wit speelde tussen 1959 en 1971, overleed op 76-jarige leeftijd. Plaskie won met Anderlecht zes keer de landstitel en verzamelde ook 33 caps voor de nationale ploeg. Plaskie stopte op zijn dertigste met voetballen na aanhoudend blessureleed, later was hij bij Anderlecht ook nog actief als jeugdtrainer.