De druppel waarna Weiler zelf besliste om op te stappen bij Anderlecht: incident in bijzijn van vrouw

“Vandaag hebben RSC Anderlecht en coach René Weiler beslist om afscheid te nemen van elkaar”. Zo bevestigde landskampioen Anderlecht op maandag dat Weiler niet langer aan het roer stond. Het is nog steeds onduidelijk of de club Weiler heeft ontslagen, of de Zwitser de eer aan zichzelf hield. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck bevestigde wel dat Weiler zelf het niet meer zag zitten, mede nadat hij beschimpt werd in Brussel.

“Het Anderlecht-bestuur wilde Weiler nog overtuigen na het gelijkspel tegen KV Kortrijk zondag, maar Weiler zelf gaf aan dat het voor hem niet meer hoefde”, zo stelde VRT-journalist Peter Vandenbempt in Het Journaal. Die beslissing viel mogelijk op de intussen beruchte ontmoeting aan de cola-automaat van KV Kortrijk. “Weiler vertelde aan Van Holsbeeck dat het voor hem niet meer hoefde, als de supporters zelfs bij een voorsprong roepen om zijn ontslag. Tijdens een wandeling in Brussel met zijn vrouw werd Weiler ook beschimpt en belaagd.”

Dat laatste werd dus bevestigd door manager Herman Van Holsbeeck: lees meer!

“De voorzitter probeerde Weiler nog te overtuigen te blijven, en hoopte op beterschap. Zondagavond gingen het bestuur gaan eten met Weiler in de hoop hem nog te overtuigen, maar zijn besluit was al genomen.”

Frutos neemt over

De 44-jarige Zwitser lag natuurlijk al even onder vuur na het teleurstellende competitiebegin en het slabakkende spelniveau. Na zeven speeldagen staan de Brusselaars op de negende plaats met amper negen punten. Zaterdag bleef Anderlecht nog op een 2-2 gelijkspel steken bij KV Kortrijk. Verder kreeg Weiler recent heel wat kritiek over zich heen wegens zijn twijfelachtig omgaan met Sven Kums. Zo moest de topaankoop in de met 3-0 verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern München als centrale verdediger aantreden, de middenvelder pakte na elf minuten rood. Afgelopen weekend kreeg de voormalige Gouden Schoen, eerder al even uit de kern gezet, geen speelminuten.

De huidige technische staf, bestaande uit Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli, nemen ad interim het sportief beleid van Anderlecht over, zo meldt de club in een persbericht. Weiler zette in de zomer van 2016 zijn handtekening bij Anderlecht, als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi. Hij maakte toen de overstap van de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Eerder was Weiler in eigen land bij Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau aan de slag.