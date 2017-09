Lady Gaga moet Europese tour afzeggen door gezondheidsproblemen

Lady Gaga zou op 1 oktober optreden in het Antwerpse Sportpaleis met haar Europese tour. Dat optreden moet ze nu afzeggen door gezondheidsproblemen, zo laten Live Nation en Gaga zelf weten op Twitter. “Ik moet nu bij mijn dokters zijn zodat ik de komende 60 jaar voor jullie kan blijven optreden.”

De Europese tournee van Lady Gaga wordt uitgesteld tot 2018, zo laat Live Nation weten in een persmededeling. De tour zou op 21 september starten in Barcelona en stond op 1 oktober bij ons gepland.

“Lady Gaga lijdt onder ernstige fysieke pijn die haar mogelijkheid tot optreden heeft beïnvloed”, zo schrijft Live Nation. “Ze blijft onder de zorg van medische professionals die hebben aangeraden de tour uit te stellen. Lady Gaga is er kapot van dat ze nu moet wachten om op te treden voor haar Europese fans.”

Live Nation raadt de fans aan om hun tickets bij te houden tot er verdere informatie beschikbaar is over wanneer de tour hervat zal worden.

De officiële mededeling laat Gaga begeleid gaan door een eigen, persoonlijker bericht op Twitter. Het is geen geheim dat Gaga lijdt aan de chronische aandoening fibromyalgie, ook in het verleden speelde die haar al parten. “Ik ben altijd eerlijk geweest over mijn problemen met mijn fysieke en mentale gezondheid. Jaren gezocht om ze te doorgronden. Het is ingewikkeld en moeilijk uit te leggen en we proberen het uit te dokteren.”

“Wanneer ik me sterker voel en me er klaar voor voel, zal ik mijn verhaal uitgebreider vertellen en dit sterk aanpakken zodat ik niet alleen meer sensibilisering kan bewerkstelligen, maar ook zodat ik onderzoek kan steunen voor anderen die lijden zoals ik, zodat ik een verschil kan maken.”

“Ik gebruik het woord ‘lijden’ niet om medelijden of aandacht te krijgen, en ik ben teleurgesteld dat mensen suggereren dat ik dramatisch doe, dit verzin of het slachtoffer speel om onder mijn tour uit te komen. Als je me kende, zou je weten dat dit niet verder van de waarheid kon staan.”

“Ik ben een vechter. Ik heb het woord ‘lijden’ niet alleen gebruikt omdat trauma en chronische pijn mijn leven hebben veranderd, maar ook omdat ze me ervan weerhouden een normaal leven te lijden.”

“Ze weerhouden me er ook van te doen wat ik het liefste doe: optreden voor mijn fans. Ik kijk ernaar uit snel weer te touren, maar ik moet nu bij mijn dokters zijn zodat ik sterk kan zijn en de volgende 60 jaar nog voor jullie kan blijven optreden. Ik zie jullie zo graag.”