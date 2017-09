De spelers van Anderlecht hadden al langer genoeg van René Weiler: “Niet te volgen in zijn ideeën”

Het huwelijk tussen Anderlecht en René Weiler stond al langer op springen. Na de nederlaag tegen Bayern München — de match waar Sven Kums centraal in de defensie werd gezet en na tien minuten rood pakte — getuigden enkele spelers al anoniem in onze krant dat ze er genoeg van hadden.

René Weiler creëerde een brave kudde schapen bij Anderlecht. Het kuddegevoel, waarbij iedereen gelijk wordt behandeld, leverde vorig seizoen wel de titel op. Lof daarvoor, maar nu voel je toch dat bepaalde spelers stilaan minder volgzaam worden. Zeker in gesprekken off the record klinkt dikwijls een ander verhaal dan on the record. Zo vertelde een speler ons: “We vielen steil achterover toen de coach Kums als centrale verdediger zette.” Een andere zei: “Hij is niet te volgen in zijn ideeën.” En nog eentje: “De trainer mag doen wat hij wil zonder dat iemand hem tegenhoudt, maar we boeken weinig vooruitgang.”

Ook na de wedstrijd tegen Gent, eind augustus, hadden de spelers kritiek op de tactiek van Weiler. “Ja we moesten veel achter de bal lopen. Maar dat hoort bij het voetbal hé. Op het vlak van balbezit hebben we nog veel werk”, zei Kums toen met een uitgestreken gezicht. Op het veld viel toen vooral de lichaamstaal van Sofiane Hanni op, die boekdelen sprak. Hij stuwde zijn maats wel vooruit, maar kreeg weinig gehoor. Hoofdschudden en molenwieken waren daardoor de voornaamste bewegingen van de Algerijn.