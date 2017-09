Duitse pers linkt Weiler al aan nieuwe club na eerste trainersontslag in Bundesliga

Ook in Duitsland rolde maandag de kop van een trainer. Wolfsburg en Anderlecht maakten bijna op hetzelfde moment bekend dat ze afscheid namen van hun trainer. De Nederlandse coach Andries Jonker betaalde cash de tegenvallende competitiestart bij Wolfsburg, waar Belgen Koen Casteels, Landry Dimata en Divock Origi spelen. Het Duitse Bild verraste met het bericht dat René Weiler wel eens de nieuwe coach van Die Wolfe kan worden, Bild vraagt zich zelfs luidop af of Weiler er vanmiddag al de trainingen leidt. Anderlecht haalde de Zwitser weg bij de Duitse tweedeklasser Nürnberg in 2016.

De Duitse pers ziet Weiler dus al terugkeren naar Duitsland. Het nieuws van beide ontslagen net na elkaar is natuurlijk opvallend en dan is de link met Wolfsburg al snel gelegd. “De topkandidaat om Jonker op te volgen is René Weiler. Die werd maandag ook ontslagen bij Anderlecht”, aldus Bild. Volgens Kicker is de ex-trainer van Mainz, Martin Schmidt echter de topkandidaat om Jonker op te volgen bij Wolfsburg.

Jonker werd eind februari aangesteld als opvolger van de ontslagen Valérien Ismaël. De Nederlander slaagde erin om de Duitse kampioen van 2009 op het nippertje te behoeden voor degradatie. De ploeg van Jonker redde zich via de play-offs, waarin het net te sterk was voor Eintracht Braunschweig. Een slechte competitiestart kost hem nu zijn baan.

Meteen na de nederlaag zaterdag bij VfB Stuttgart (1-0) voerde de clubleiding al crisisoverleg. Maandag volgde de beslissing om Jonker weg te sturen. “Niet alleen de nederlaag in Stuttgart, maar ook het gebrek aan ontwikkeling van de ploeg was voor ons reden om deze stap te nemen”, zei bestuursvoorzitter Wolfgang Hotze. “We bedanken Andries Jonker en zijn staf voor het feit dat ze Wolfsburg afgelopen seizoen op de valreep in de Bundesliga hebben gehouden.”

Naast Jonker vertrekken ook zijn assistenten Uwe Speidel en Fredrik Ljungberg, net als analist Jan van Loon. Wolfsburg hoopt later op de dag al de opvolger van Jonker te kunnen presenteren. Die zit dinsdag al op de bank in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. “We willen geen tijd verliezen”, zei technisch directeur Olaf Rebbe. “We gaan niet voor een interim-oplossing, maar willen direct een nieuwe hoofdtrainer installeren.”