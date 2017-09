Het woelige parcours van René Weiler bij Anderlecht: van ruzie met spelers tot kampioenenmaker en terug naar af

Het huwelijk tussen René Weiler en Anderlecht duurde exact 459 dagen. Van zijn aanstelling op 16 juni 2016 tot zijn ontslag op maandag. De Duitser legde een woelig parcours af bij paars-wit en dus dringt een overzicht van zijn ups en downs zich op.

16 juni 2016: Onbekende Weiler wordt trainer

Na twee jaar zonder titel neemt Anderlecht afscheid van Besnik Hasi. Als opvolger worden grote namen gepolst: Claude Puel (ex-Lille en Lyon), Roberto Martinez (ex-Everton, nu Rode Duivels), Paul Le Guen (ex-PSG), maar uiteindelijk landt paars-wit bij de onbekende René Weiler. De Zwitser wordt gepresenteerd als de nieuwe Klopp, maar zijn enige verwezenlijking is een bijna-promotie met Nürnberg in de Duitse tweede klasse.

11 juli 2016: acht spelers naar de B-kern

Weiler kijkt niet naar namen. Hij wil alleen spelers die zijn fysieke arbeid goed verteren en ervoor open staan. Na tien dagen stelt hij vast dat Vanden Borre, Conté, Galhardo, Fede Vico, Kabasele, Lukebakio, Bastien en De Medina niet klaar zijn en zet hij ze in de B-kern. Ze zullen vervangen worden door lopende spelers zoals Chipciu, Teodorczyk en Spajic.

Okaka (links) en De Maio (rechts) in gesprek met Weiler. Foto: Photo News

25 juli 2016: Okaka vliegt eruit

Net voor de Champions League-voorronde tegen Rostov vliegt ook Stefano Okaka uit de kern. De topschutter en ster van vorig seizoen verprutste een transfer van 15 miljoen naar China en kwam ongemotiveerd terug. Toen Weiler zijn gebrek aan inzet en overgewicht aankaartte, ging de Italiaan neus aan neus staan met de coach. We zagen hem nooit meer terug.

17 augustus 2016: De Maio binnen, De Maio buiten

Nietsontziend. In juli werd Sebastien De Maio nog gehaald als defensie-patron bij Genoa, in augustus werd hij alweer verhuurd na een aanvaring. Na de 0-0 op STVV zei Weiler: “Iedereen zwijgen. Ik duld geen tegenspraak.” De Maio, die de verwachtingen niet inloste, antwoordde: “Coach, als jij de spelers niet respecteert, dan wij jou ook niet.” Hij werd verhuurd aan Fiorentina.

30 oktober 2016: geschiedenis RSCA gehekeld

Na een 2-1-nederlaag op Waasland-Beveren gaat Weiler in de clinch met de media. Die teren teveel op het verleden als ze poneren dat Anderlecht altijd dominant voetbal moet spelen. “Traditie en geschiedenis maken geen goals”, zegt hij. Slechte timing om aan het instituut Anderlecht te raken. “Wie denkt hij dat hij is?” en “Anderlecht is te groot voor hem” zijn slechts twee krantenkoppen.

Weiler vs. Hanni (rechts). Foto: Photo News

20 november 2016: ruzie met spelers

De titel in Het Nieuwsblad liegt er niet om: “Weiler op ramkoers met eigen spelers”. De jongens pikken het niet dat hun coach na een degelijke eerste helft op Zulte Waregem nog defensiever ging voetballen en ze nog verloren. Aanvoerder Hanni stelt voor de camera’s dat de spelers offensiever en vrijer willen voetballen. De bodem wordt bereikt. Hanni zit vier dagen later op de bank tegen Qabala.

24 november 2016: Boeckx in de goal

Weiler gokt. De jonge doelman Davy Roef, hem opgedrongen door het bestuur, wordt in Qabala vervangen door Frank Boeckx. Die moet meer leiderschap geven, maar was ooit overbodig bij Gent en Antwerp. Als Weiler verliest in Qabala ligt hij buiten, maar de Azeri’s missen een penalty en RSCA wint.

31 januari 2017: laatste dissident Harbaoui weg

Na Waregem gaan de resultaten in stijgende lijn. De rangen worden gesloten. Weiler neemt zijn spelers alleen nog intern op de korrel en geeft geen interviews meer aan de Belgische media. Met Hamdi Harbaoui, die soms zijn taken niet vervulde, wordt de laatste dissident naar Charleroi gestuurd. Anderlecht vormt een hechte groep en Weiler laat het bestuur zelfs een Engels bod van 12 miljoen euro voor Kara weigeren omdat hij hem nodig heeft om kampioen te worden.

Knuffel tussen Mourinho (links) en Weiler. Foto: BELGAIMAGE

26 februari 2017: zonder man van 10 miljoen

Anderlecht wint met 2-0 van Genk. Ondanks weinig attractief voetbal zet paars-wit veel toppers naar zijn hand. Tegen Genk laat Weiler Nicolae Stanciu wel nog zes minuten invallen, maar geleidelijk aan begrijpt hij dat de man van 10 miljoen niet altijd even waardevol is voor het evenwicht in het team. Zeker niet nadat Trebel van Standard overkwam. Weiler kreeg veel lof omdat hij jongeren als Chipciu en Teo aanprees, maar Stanciu kan de verwachtingen niet inlossen en verdwijnt uit de basis.

20 april 2017: felicitaties van Mourinho

Anderlecht duikt als leider Play-off 1 in. Twee uitstekende Europese kwalificaties tegen Manchester United leveren ondanks de uitschakeling vertrouwen én felicitaties van José Mourinho op. Het geeft paars-wit een boost om Club Brugge te kloppen en ondanks nog wat stress - en een appelflauwte tegen Charleroi - stoomt het door naar de titel.

18 mei 2017: 34e titel

Met 34 titels misstaat Anderlecht niet in het rijtje van Europese clubs met de grootste prijzenkasten: Real Madrid (32), Celtic (48), Benfica (36), Juventus en Ajax (33), Olympiakos (44). De manier waarop die 34e titel er kwam, was niet altijd even sexy maar toch verdienen Weiler en Anderlecht felicitaties na een 1-3-overwinning op het veld van Charleroi.

Teo kon het niet geloven: geen zege voor Anderlecht tegen promovendus Antwerp. Foto: Photo News

28 juli 2017: Meteen beginnen met valse noot

René Weiler bezorgde Anderlecht dan wel een 34e landstitel, dit seizoen moest er voor het Anderlecht-bestuur ook goed voetbal bijkomen. Die voorwaarde werd niet ingewilligd in de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen promovendus Antwerp. Anderlecht toonde zich tegen stamnummer één sloom in de eerste helft. Na de rust liep het wel beter voor Anderlecht, maar scoren lukte niet voor paars-wit. Toen al volgde Weiler hetzelfde stramien dat gedurende het hele seizoensbegin zou terugkomen: stevig doorduwen in het slotkwartier en hopen dat het doelpuntje viel dankzij een flits of door een kopbaldoelpunt van één van de vuurtorens voorin. Dat lukte niet op de Bosuil, 0-0 en een valse start waren het gevolg.

6 augustus 2017: Hanni wist valse start uit

Geen overwinning? Nog geen probleem. Augustus was net ingezet en Anderlecht ontving KV Oostende in eigen huis. Het intussen geplaagde KV Oostende was diezelfde week uitgeschakeld in de Europa League door Marseille maar begon toen het seizoen nog met volle moed. In een wedstrijd waar beide ploegen de overwinning konden claimen, zorgde aanvoerder Hanni voor de winning goal een kwartier voor tijd: Proto kon een schotje van Onyekuru niet klemmen en Hanni duwde binnen. 4 op 6 voor Anderlecht, de 0-0 van tegen Antwerp was zo meteen uitgewist.

13 augustus 2017: Kums naar de kant

Wat volgde, was een uitstap naar Charleroi. Weiler toonde zich zijn koppige zelve en zette Henry Onyekuru - tegen Oostende één van de weinige lichtpunten - weer op de bank. Toen Charleroi voreg in de tweede helft op voorsprong kwam na een wereldgoal van Baby, verraste Weiler opnieuw: hij haalde verrassend Sven Kums naar de kant voor Stanciu, ook Onyekuru mocht toen invallen. Toen waren de eerste barstjes in het huwelijk tussen Weiler en Kums al zichtbaar, de man die de draaischijf van Anderlecht moest worden werd al na een uur naar de kant gehaald. Anderlecht verloor van Charleroi, in de toegevoegde tijd scoorde Charleroi een tweede wereldgoal via Benavente. 4 op 9 voor Anderlecht, oplapwerk voor Weiler.

Legear was de held tegen zijn ex-club. Foto: BELGA

27 augustus 2017: diepterecord

Anderlecht sloot augustus af met slechts één overwinning en een flauwe 5 op 15. STVV ging winnen in het Astridpark dankzij nota bene Jonathan Legear. Die had enkele dagen daarvoor getekend bij STVV en gaf de Anderlecht-aanhang lik op stuk nadat ze hem bleven uitfluiten. STVV won met 2-3, Anderlecht probeerde in het slot nog minstens een punt te verzilveren door het gekende recept, maar dat lukte niet. In de laatste match van augustus was het meteen van moeten voor paars-wit, tegen AA Gent dat ook zijn start had gemist. In de Ghelamco Arena stonden de zenuwen strak gespannen, een flauwe 0-0 was het logische gevolg. De Anderlecht-fans hadden er toen al genoeg van en scandeerden “Wij willen voetbal zien.” Sven Kums had ook al kritiek op het spel van Anderlecht: “ Ja, we moesten veel achter de bal lopen, maar lopen hoort ook bij het voetbal.” Anderlecht scoorde na vijf speeldagen slechts 3 goals: een diepterecord.

31 augustus 2017: “Met deze kern moet hij goed voetbal spelen”

Anderlecht haalde op de laatste dag van de transfermarkt nog twee spelers binnen: Josue Sa en Robert Beric. In de zomertransfermercato vertrok ook de beloftevolle jonge doelman Mile Svilar, die onder Weiler geen kansen kreeg en voor Benfica tekende. Pijnlijk voor Anderlecht, dat in Svilar een nieuw goudhaantje zag dat kon doorstromen uit de jeugd. Maar Herman Van Holsbeeck en het Anderlecht-bestuur bleven niet stilstaan. “Met Sa en Beric is onze kern compleet en zijn we klaar om onze doelen te bereiken. Met de kern die hij krijgt, weet de coach dat hij ook goed voetbal moet spelen”, zei Van Holsbeeck na de laatste transferdag. Opvallend, want beide spelers speelden bijna geen minuut onder Weiler. De verklaring luidde dat ze het spelsysteem niet onder de knie hadden. Josue Sa kwam nog niet in actie, Robert Beric viel tegen KV Kortrijk één minuutje in…

8 september 2017: Weiler zet Kums in de tribune

Augustus liep niet goed voor Anderlecht, dus rekende René Weiler tegen Lokeren op een schokeffect. Hij zette topaankoop Sven Kums in de tribune tegen Lokeren om aan te geven dat hij niet naar namen keek. De opvallende zet draaide goed uit voor Anderlecht, al was het bijzonder nipt op Daknam: Anderlecht zette een 1-2 ruststand om in de slotfase naar een 3-2 overwinning. Na een, u raadt het al, slotfase waar Anderlecht de druk bleef opvoeren en ballen bleef pompen in de zestien van Lokeren.

Kums (links) in gesprek met Weiler voor de match tegen Bayern. Foto: AFP

10 september 2017: Spelletje welles-nietes met Kums tegen Bayern

Wat volgde was een ware soap. Het nieuws dat Weiler Sven Kums ook tegen Bayern München zou passeren, sloeg in als een bom. “Kums toonde hier nog niet wat hij kan en wat iedereen van hem verwacht. Neen, er is geen probleem Kums. Ik ben gewoon niet tevreden over Kums zijn prestaties. Hij heeft nochtans de kwaliteiten om in de ploeg te komen, maar hij zal het net als alle andere spelers moeten bewijzen op training. Of hij bij de 18 zal zijn voor Bayern? Misschien verandert mijn idee voor de volgende selectie als hij alles geeft”, zo liet Weiler de deur nog open. Een dag later veranderde Weiler van gedacht, Sven Kums mocht toch mee afreizen naar München. En daar zou hij spelen als centrale verdediger. “Ik heb nooit gezegd dat Kums niet in de selectie zou zitten”, aldus Weiler nog.

12 september 2017: Rampscenario tegen Bayern

Weiler nam Kums dus toch mee, en verraste vriend en vijand. Zelfs zijn eigen spelers. Sven Kums mocht namelijk spelen in de Champions League… als centrale verdediger. Als ouderwetse libero dus, maar dat liep faliekant af. Op een positie die hij niet gewoon was, beging Kums al na tien minuten een overtreding op Lewandowski in de zestien, penalty voor Bayern en rood voor Kums. Drama voor Kums, drama voor Anderlecht. Bayern won uiteindelijk met 3-0, na de match zette Weiler Kums vol in de wind. “Een speler met zijn ervaring moet die positie aankunnen.”

16 september 2017: De druppel tegen Kortrijk

Anderlecht speelde 2-2 gelijk tegen KV Kortrijk, en vooral: opnieuw zonder goed voetbal. Het bleek de druppel voor het Anderlecht-bestuur, die nochtans Weiler ook na de wedstrijd steunde. Toen de Anderlecht-aanhang na de 0-1 van Harbaoui “Weiler buiten” scandeerde, liet een woedende Vanden Stock zich niet onbetuigd in de tribune. Na de wedstrijd werd Weiler gespot in het stadion tijdens een geanimeerde discussie met Van Holsbeeck. Op maandag kwam dan het verrassende bericht: “Anderlecht en René Weiler hebben beslist afscheid te nemen van elkaar.