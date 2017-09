COMMENTAAR CHEF VOETBAL. René Weiler begreep het niet

René Weiler begreep het niet. Hij begreep niet dat Anderlecht geen club is zoals een andere. Anderlecht is geen FC Schaffhausen, FC Aarau en geen 1.FC Nürnberg. Anderlecht staat voor oppermacht en grandeur. Nu kunnen we hier nog uren boompjes opzetten over in hoeverre die waarden nog overeind blijven in een hertekend voetballandschap en de nieuwe voetbalwetten in de 21ste eeuw. Maar in de hoofden van de supporters zijn die eigenschappen nog altijd de reden waarom ze van Anderlecht hun favoriete club maakten. En ze zijn met veel, uit alle hoeken van het land. Ze kozen voor Anderlecht omdat Anderlecht altijd Anderlecht was. Dominant voetbal, of het toch minstens proberen. Geen countervoetbal. De supporters zijn wel de levensverzekering van een club. En die supporters waren hoogst ontevreden.