‘Big Little Lies’ een van de grote winnaars op de Emmy Awards

De Amerikaanse miniserie ‘Little Big Lies’ heeft potten gebroken op de Emmy Awards die afgelopen zondag in Los Angeles werden uitgereikt. De miniserie met een wereldberoemde cast kon maar liefst vijf nominaties verzilveren.

In de zevendelige minireeks, gebaseerd op de gelijknamige roman van Liane Moriarty, komen moeilijke thema’s zoals huishoudelijk geweld, een scheiding, een strijd om de kinderen en het verouderingsproces aan bod. De vrouw staan centraal en de hoofdrollen worden niet door de minste vertolkt: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern en Zoe Kravits nemen er elk een voor hun rekening.

De HBO-serie heeft een grote indruk nagelaten, zoveel is zeker. Ze werd bekroond met vijf Emmy’s in belangrijke categorieën. Zo won Nicole Kidman de prijs voor beste actrice in een miniserie. Haar collega-actrice Laura Dern ging naar huis met het beeldje voor beste actrice in een bijrol in een korte reeks. ‘Little Big Lies’ werd ook verkozen tot de beste miniserie en ook regisseur Jean-Marc Vallee viel in de prijzen. De Zweedse acteur Alexander Skarsgard kreeg eveneens een beeldje voor zijn prestaties in de reeks.

Foto: Photo News

“Het feit dat we vier rollen voor vrouwen hebben gecreëerd die allemaal genomineerd zijn, is hier een echte overwinning,” zei Witherspoon backstage. “Dit is een ongelooflijk jaar voor vrouwen in de televisie. Vrouwelijke creatievelingen kunnen eindelijk vooruit en de held worden van hun eigen verhaal.” Witherspoon en Kidman schreven zelf mee aan de serie omdat ze beiden gefrustreerd waren omdat er in de industrie maar weinig lijvige rollen voor dames waren weggelegd. Lees hier meer over de reeks.

Andere bijzonderheden tijdens de uitreiking: The Handmaid’s Tale, te zien via streamingdienst Hulu die nog niet in België beschikbaar is, sleepte ook vijf beeldjes in de wacht. De dramareeks gaat over de toekomst, waarin vrouwen alleen nog dienen als ‘broedmachine’. Een ander merkwaardig moment vond plaats toen Sean Spicer, de voormalige woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, dook op. Sketchshow Saturday Night Live ging met negen awards aan de haal en Nicole Kidman vergat iets belangrijks tijdens haar speech.