Haar zoontje was bang voor zijn eerste schooldag, maar dan kwam deze mama met een geniaal en ontroerend trucje

Een mama van drie heeft het internet ontroerd toen ze op Facebook een simpel, maar geniaal trucje postte. Haar zoontje was bang voor zijn eerste schooldag, maar zij kwam op de proppen met een ontroerend gebaar om hem gerust te stellen.

Louise Mallett (30), een jonge mama uit het Britse Ipswich, was bang dat haar zoontje Max het moeilijk zou hebben om zijn eerste schooldag door te komen: een hele dag zonder zijn mama aan zijn zijde. En dus kwam ze met een geweldig trucje op de proppen. In Max’ handpalm tekende ze een hartje, net als in de hare. Ze vertelde haar zoontje dat als hij het even moeilijk had, hij op het hartje moest duwen om haar een knuffel te sturen. Een knuffelknopje, als het ware.

“Na enkele halve dagen, had mijn jongste vandaag zijn eerste volledige dag op school”, schrijft Louise op Facebook. “Ik merkte dat hij een beetje emotioneel was vanochtend, en dus kwamen we met het idee van de hartjes. Als we erop drukten, konden we een knuffel naar de ander sturen. Hij had me verteld dat hij vorige week gehuild had op zijn eerste halve dag, omdat hij me zo miste. En het trucje werkte.”

“Ik tekende een hartje op onze beide handen en tekende nog een reservehartje op zijn arm, voor het geval het ene hartje zou vervagen. We “laadden ze op” door elkaars hand vast te houden op weg naar school. Toen ik hem oppikte na schooltijd vroeg ik of hij mijn knuffels had ontvangen, en hij zei ja!”

“Hij zei ook: ‘Ik heb er lang op gedrukt, mama, maar ik heb niet gehuild.’ Ik antwoordde: ‘Aaaah, dat zal die dikke knuffel geweest zijn die ik plots kreeg, heb je de mijne teruggekregen?’ Hij zei ‘Ja’.”

Het ontroerende berichtje van Louise werd druk gedeeld en ontroerde vele surfers. We begrijpen helemaal waarom.