Anderlecht reageert: “Deze beslissing niet voor de supporters genomen”, Kums wil niets zeggen

Operationeel manager Jo Van Biesbroeck is voorlopig het enige bestuurslid van Anderlecht die reageerde op het ontslag van René Weiler. Bij aankomst op het trainingscomplex van Neerpede gaf Van Biesbroeck enkele woorden uitleg. “We hebben deze beslissing niet voor de supporters genomen”, zo klonk het bij onze Waalse collega’s. De spelers van Anderlecht wilden niet reageerden, bij het verlaten van het trainingscomplex bleef het raampje van onder meer Sven Kums dicht.

“Het is een moeilijke dag voor de club om afscheid te nemen van iemand die ons de titel heeft aangeboden. Hij behaalde goede resultaten vorig seizoen”, zo stelde de operationeel manager. “Ik geef geen commentaar op de redenen achter het ontslag van Weiler. We hebben de situatie samen beoordeeld en de juiste beslissing voor de club genomen. Iedereen kan een mening hebben, zelfs de pers. Maar we hebben de beslissing om Weiler te ontslaan niet genomen voor de supporters (die ook zaterdag al riepen voor het ontslag van Weiler, red.). De spelers stonden ook nog steeds achter de coach”, aldus Van Biesbroeck.

Wie wordt de opvolger van Weiler? Nicolas Frutos neemt voorlopig over, maar krijgt hij ook zijn kans als hoofdcoach? “Dat gaan we nu bekijken”, wilde Van Biesbroeck niet te veel prijsgeven.

De spelers van Anderlecht wilden geen commentaar geven op het ontslag van de Zwitser. Frank Boeckx hield het op een korte “geen commentaar” toen hij Neerpede verliet, bij Sven Kums bleef het raampje van zijn Audi dicht.

"Geen commentaar" klonk het bij de spelers van @rscanderlecht een paar uur na het ontslag van René Weiler #jpl pic.twitter.com/wEvWhOLeLC — Stadion (@VTMStadion) September 18, 2017

