Van Holsbeeck zag Weiler veranderen bij Anderlecht: “Hij verwachtte meer respect maar het was een ongelijke strijd”

Anderlecht-trainer René Weiler heeft er zelf voor gekozen om op te stappen. Sportief manager Herman Van Holsbeeck rende na het nieuws dat insloeg als een bom van hot naar her om meer uitleg te geven: “Na de wedstrijd tegen Kortrijk heeft Weiler me apart genomen. Hij zei me dat hij de strijd tegen de supporters niet meer kon winnen”, aldus Van Holsbeeck bij RTL en VTM. Later deed hij ook in het programma Extra Time nog enkele opvallende uitspraken.

LEES MEER: Anderlecht neemt afscheid van René Weiler

Lees hier het commentaar van onze chef voetbal (N+): “Weiler begreep het niet”

“De maat was vol, vanmorgen nam hij de beslissing om er mee te stoppen”, vatte manager Herman Van Holsbeek het plotse vertrek van de geplaagde coach René Weiler samen. “De voorzitter had me gevraagd hem nog op andere gedachten te brengen. We spelen de komende twaalf dagen vier wedstrijden (Westerlo in de beker, Waasland-Beveren en Standard in de competitie en Celtic in de Champions League) enik had hem voorgesteld om die matchen nog af te wachten vooraleer hij een beslissing nam. Ik zei: ‘Coach, we hebben vorig jaar ook tonnen kritiek gekregen en hebben dat nog kunnen rechtzetten.’ Maar dat hij werd uitgefloten na een doelpunt heeft bij hem iets losgemaakt. Dat heb ik zelf overigens ook nog nooit gemaakt. Weiler had het gevoel dat hij die strijd tegen de supporters niet kon winnen en is bij zijn beslissing gebleven. De man verwachtte meer respect nadat hij Anderlecht kampioen had gemaakt, trainer van het jaar werd, de kwartfinale in de Europa League haalde en de Supercup won. Zondagavond werd hij op straat ook openlijk uitgescholden waar zijn vrouw bij stond.” Dat was de druppel voor Weiler.

Volgens Weiler lagen de verwachtingen bij Anderlecht ook gewoon te hoog, een uitspraak die hem bleef achtervolgen maar waar de manager nog wel een kanttekening bij wilde plaatsen. “Ik weet ook dat we de strijd tegen het verleden niet kunnen winnen”, aldus Van Holsbeeck. “De tijd van Mulder, Rensenbrink, Lozano,... die komt niet meer terug omdat we nu om de twee, drie jaar een nieuw team moeten bouwen. We hadden dit jaar al problemen om Leander Dendoncker te houden.”

“Ik heb hem zien veranderen”

Toch zat de onvrede met de fans dieper. “Het was een ongelijke strijd en dat is al eerder het probleem geweest van coaches op Anderlecht: de druk van de fans en van buitenaf is immens”, zei van Holsbeeck in Extra Time. “In bepaalde media werd er al op de man gespeeld maar op Anderlecht heb je ook de Nederlandstalige, de Franstalige en de Brusselse pers. Die zien soms twee verschillende wedstrijden en geven verschillende punten. Daar kreeg Weiler het van op de heupen. Elke trainer op Anderlecht ziet op het einde overal vijanden, bij elke beslissing zit de pers erbovenop,... Maar dat is eigen aan een topclub. Alleen moet j je op een bepaald moment aanpassen aan het land waarin je werkt en daar had hij problemen mee.”

“Ik heb hem dan ook zien veranderen: in het begin las hij het niets wat over hem verscheen maar dan werd hij paranoia. In de interviews na de laatste twee wedstrijden - Bayern en Kortrijk - is hij dan ook uit zijn rol gevallen. Je mag ook niet vergeten dat zijn moedertaal Duits is en dat hij het soms moeilijk had om de juiste nuances te uiten. Nu ja, elke coach maakt fouten maar zijn voetbalvisie was om zo snel mogelijk vooruit te spelen en dat heeft van bij het begin wel wat gewrongen.”

Foto: AFP

“Hij was ervan overtuigd dat hij Kums nog kon veranderen”

Weiler kwam door zijn rechtlijnige aanpak ook in aanvaring met heel wat spelers. “Ik ben er zeker van dat het grootste deel van de spelerskern nog achter de trainer stond, 70 à 80 percent”, wist de manager. “Nu zal een aantal spelers misschien wel laten zien dat ze kunnen voetballen. Zoals Stanciu, misschien kan hij onder een nieuwe trainer nu wel ontbolsteren, ja. Want hij toont op training telkens dat hij ongelofelijk goed kan voetballen.”

“En Sven Kums? Weiler was akkoord met de komst van Kums. Weiler was ervan overtuigd dat hij spelers nog kon veranderen en dat hij die jongen nog beter kon maken. Hij vindt echter dat in België zijn status na één sterk seizoen bij AA Gent niet overeenstemt met wat Kums op het veld liet zien. En dat hij in de defensie stond tegen Bayern? De coach had twee opties om Kara te vervangen: ofwel Dendoncker achteraan maar dan zou hij diens loopvermogen op het middenveld missen ofwel Kums die volgens hem genoeg intelligentie en kwaliteiten had om daar te spelen. Maar Weiler had het ongeluk dat Kums na 10 minuten een strafschop veroorzaakte en een rode kaart pakte...”

Ook het vertrek van de beloftevolle doelman Svilar werd Weiler niet in dank afgenomen bij de fans: “Het was hetzelfde verhaal als Musonda: ook die hoorde destijds bij de grootste talenten van België en werd op zijn 14-15 jaar gecontacteerd door topclubs, waarna we de ouders een serieuze som geld hebben gegeven”, verduidelijkte Van Holsbeeck. “Maar dan veranderen de kinderen en de ouders, en dat was dus ook zo met Svilar. In een gesprek voor het seizoen zei Weiler hem dat hij pas volgend jaar de nummer 1 zou kunnen worden en een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren een goed idee was. Maar toen Weiler uit de kamer was, begon die jonge gast van 17 zijn coach helemaal af te breken. Toen was het mijn taak om te zeggen: ‘Wie denk jij dat jij bent, dat je beter bent dan Neuer en Courtois?’ De volgende dag is hij vertrokken. Gelukkig hebben we bij Benfica voor hem nog 2,5 miljoen gekregen. De volgende 14-jarige zullen we echter een sportief plan geven waarin hij meer centen krijgt wanneer hij beter speelt. En niet meteen honderdduizenden euro’s.”

Foto: Isosport

“Niet de bedoeling dat Frutos hoofdcoach wordt, en dat weet hij”

Voorlopig neemt assistent Frutos dus over, nadat de Argentijn in het verleden al enorm ambitieuze taal had uitgesproken en niet onder stoelen of banken stak ooit hoofdcoach te willen worden bij Anderlecht.

“Nu krijgt Nicolas Frutos en zijn assistenten enkele weken de tijd om zich te bewijzen. Maar het is niet de bedoeling om hem hoofdcoach te maken. We zijn met de voorzitter de zoektocht begonnen en zoeken naar wie de beste trainer voor Anderlecht kan zijn”, aldus Van Holsbeeck. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Zo’n ambitieuze verklaringen zijn een gebrek aan emotionele intelligentie. Maar ik zie hem evolueren. Hij krijgt nu de kans maar hij weet dat het bestuur een andere coach zoekt, als het kan morgen al. Zijn voordeel is wel dat hij het DNA van Anderlecht kent én geliefd is bij de supporters, zodat we hopelijk even kunnen kalmeren en we de supporters terug achter de ploeg kunnen krijgen.”

“En dat we te weinig wedstrijden hebben gedomineerd? Oké, dus moeten we nu op zoek naar iemand die genoeg discipline in een spelersgroep met internationals kan brengen en ook voetbal kan brengen dat de supporters graag zien. Er zijn heel veel werkloze trainers die geïnteresseerd zijn om te komen maar we gaan nu even de tijd nemen. De trainers in België liggen bovendien allemaal onder contract.”

Kums zwijgt

De spelers van Anderlecht wilden geen commentaar geven op het vertrek van de Zwitser. Frank Boeckx hield het op een korte “geen commentaar” toen hij Neerpede verliet, bij Sven Kums bleef het raampje van zijn Audi dicht. Op Twitter reageerde verdediger Kara Mbodj wel, hij bedankte Weiler. “Bedankt voor al het goeds dat je voor de club gedaan hebt. Ik steun je”, zo tweette Kara, inclusief een oplijsting van de prijzen die Anderlecht onder Weiler won.

Thank you Rene Wieler for all the good you have done with the club. I Support you.

15 months

Champions

SuperCup

1/4 Europa League pic.twitter.com/tuB3AnmzZI — Kara Mbodji (@KaraMbodji) September 18, 2017

"Geen commentaar" klonk het bij de spelers van @rscanderlecht een paar uur na het ontslag van René Weiler #jpl pic.twitter.com/wEvWhOLeLC — Stadion (@VTMStadion) September 18, 2017

Foto: BELGA

Foto: BELGA