Twitter smult van vertrek Weiler: van "Tot nooit meer" tot "Kums heeft een hond gekocht"

Het was ondertussen meer een vraag van "wanneer" dan "wat als" geworden. René Weiler maakte zich dit seizoen zo onmogelijk op Anderlecht dat een vertrek niet lang kon uitblijven. Maandag was het zover. De reacties op Twitter stroomden in veelvoud binnen en er werd wat afgelachen

Ja #Weiler heeft @rscanderlecht een broodnodige titel bezorgd maar hij zal bijblijven als een coach die niks om goed voetbal gaf #ontslag — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 18 september 2017

Vraagje: waar staat de meest bekende cola-automaat? @kvkofficieel — joseph allijns (@josephallijns) 18 september 2017

Wijle willen Weiler niemeer! #rsca — Jan Dorie (@Oombom) 18 september 2017

Weiler dada! Als de meute zich tegen u keert, dan is het van wegwezen en stante pede. Wie brengt Titanic Anderlecht weer in kalmer water?#?! — André-Emile Bogaert (@AEBPITOU) 18 september 2017

Naar het schijnt heeft Sven Kums zich vanochtend een nieuwe hond aangeschaft: een RottopWeiler. #Weiler #anderlecht — Ruud (@woordenaar_be) 18 september 2017

Weiler ligt nu wel buiten, maar grootste keepertalent in jaren is wel weg en ander talent zit in Beveren, Charleroi en Waregem #puinhoop — Thomas Buyse (@thbuyse) 18 september 2017

Naast Weiler ook graag de designer van die mottige uittruikes ontslagen. Dank u. @rscanderlecht — Kris met K (@grabberke) 18 september 2017

T is gebeurd!! #weiler #rsca ... spijtig voor de man, maar in alle eerlijkheid, ik ben er niet rouwig om — Guido Everaert (@guidooohh) 18 september 2017

Weiler out. Hein blijft. Tot spijt van wie het benijdt. #kaagent #rsca — Vak 228 (@Vak228) 18 september 2017

Dju toch! Weiler had voor mijn part nog lang mogen blijven... ?? #weiler #rsca — Myriam Minne (@MyriamFCB1891) 18 september 2017

Bestuur blijft voor weekend achter Weiler staan, nadien staat de trainer op straat. Wie behoudt zijn geloof in dit bestuur? #Wanbeleid #RSCA — Wouter De Man (@DM_Wouter) 18 september 2017

Weiler heeft 2 gevechten verloren .. die tegen de fans en die tegen de pers .. dan is het een kwestie van tijd tot het bestuur ook plooit — tibo rsca (@tibovancauwenbe) 18 september 2017

De les voor de nieuwe Anderlechttrainer is ook wel; cashen en vertrekken zodra je je eerste titel hebt gepakt.#WeilerBuiten #weiler — Tom Remans (@tremans) 18 september 2017

Schutterende dag voor #Anderlecht. Bedankt #weiler en tot ziens. Hopelijk zien we binnenkort terug voetbal #rsca #anderlecht — J. V (@mauves_) 18 september 2017

Ik was al bijna vergeten dat #Weiler bij zijn intrede verkondigde dat hij aanvallend voetbal wilde spelen. #jeetje — Lieven Malaise (@LievenMalaise) 18 september 2017

Ondankbare supporters ook. Merci Weiler, het gaat je goed. — Devon (@dthieren) 18 september 2017

We zijn blij dat we af en toe een kunstwerkje ingestuurd krijgen door onze fans! Onze inbox blijft openstaan, twittervogels! pic.twitter.com/2gmpGRv526 — Ministerie van Sport (@SportMinisterie) 18 september 2017