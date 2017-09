Rooney krijgt werkstraf en rijverbod na rijden onder invloed

Wayne Rooney is maandag voor de rechtbank in Stockport verschenen en heeft bekend dat hij begin september heeft gereden onder invloed. De 31-jarige Everton-aanvaller en voormalige aanvoerder van Engeland mag twee jaar niet met de wagen rijden. Verder werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur.

Begin september maakte de politie van het graafschap Cheshire bekend dat het de ex-speler van Manchester United had gearresteerd voor dronken rijden. De topschutter aller tijden van Engeland legde na een nachtje stappen een positieve alcoholtest af in Wilmslow, enkele kilometers van zijn woonplaats in Prestbury.

Na de zitting volgde een statement van Rooney, die recent afscheid nam van het nationale elftal. “Ik wil me publiekelijk verontschuldigen voor mijn onvergeeflijk gebrek aan inzicht door te rijden terwijl ik over de wettelijke limiet zat. Dat was helemaal fout”, zo stelt Rooney. “Ik heb al mijn excuses aangeboden bij mijn familie, manager, voorzitter en iedereen bij Everton. Nu wil ik me verontschuldigen bij alle fans en al de anderen die me gevolgd en gesteund hebben in mijn carrière. Natuurlijk aanvaard ik de uitspraak van de rechtbank. Ik hoop dat ik iets kan rechtzetten door mijn taakstraf.”