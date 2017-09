“Plots kregen we sms dat vlucht geschrapt werd. Een grap, dachten we.” Niet dus, met dank aan het geknoei van Ryanair

Duizenden passagiers van Ryanair strandden afgelopen weekend in het ­buitenland, moesten last minute op zoek naar een andere vlucht of pasten noodgedwongen hun vakantiebestemming aan. Met dank aan de ­lagekostenmaatschappij zelf. Die “knoeide” met haar werkregeling, waardoor ze tot eind oktober 2.000 vluchten moet schrappen. ­Alles samen zullen 400.000 passagiers getroffen worden.