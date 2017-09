“Ik zal hem niet missen” en “hij kon geen goed voetbal en geen resultaten brengen”: harde woorden voor Weiler

De reacties op het vertrek van René Weiler bij Anderlecht zijn eenduidig. “De situatie was niet meer houdbaar”, aldus Aad de Mos, Geert De Vlieger en Hugo Broos (allen ex-Anderlecht) in koor. Al lichtte Hugo Broos ook de pluspunten van René Weiler uit. Voor Aad de Mos was het duidelijk: “Ik zal hem niet missen”.

Aad de Mos: “Ik zal hem niet missen”

Ex-Anderlecht-coach Aad de Mos schrok niet echt van het vertrek van René Weiler. Na de match in Kortrijk hadden hij het gevoel: dit is niet meer houdbaar. “Zelden zijn béíde partijen gediend met een ontslag, maar hier is dat wél het geval”, zegt De Mos. “Anderlecht is verlost van een hoop problemen. En van een trainer die iedereen tegen zich in het harnas gejaagd heeft, en een strijd voerde tegen media, analisten en fans – een strijd die je niet kan winnen.”

“Weiler werd zelf het slachtoffer van zijn eigen rare keuzes – Deschachts rechtsback, Kums in de defensie, en wat nog allemaal. Hij heeft zichzelf de das omgedaan en heeft zelf de strop aangetrokken. In Kortrijk zag hij er vrij angstig uit in zijn dug-out en hij zal nu beslist hebben dat het maar beter ophield, dat het niet meer ging. Ik zal hem alvast niet missen. Hij deed de hele tijd alsof we in België niets begrepen van het spelletje. Zelf zei hij dat Anderlecht geen grote club was en dat champagnevoetbal achterhaald is. Zes maanden geleden zei ik al dat hij de nieuwe Guy Luzon was, omdat hij niet meer normaal deed. Hij heeft het nog langer uitgehouden dan ik had gedacht, maar dit moest er ooit van komen.”

Foto: Photo News

Geert De Vlieger verbaasd over vertrek Weiler

“Ik had een ontslag verwacht, maar dan op langere termijn. Niet zo snel dus. En dan eerder als een ingreep van het bestuur van Anderlecht. Want nog lang zo doorgaan leek me onmogelijk. Vooral ook omdat al duidelijk was dat de relatie met de coach vertroebelde, bleek uit de bemoeienissen van het bestuur in de zaak-Kums en – Sels. Ze zaten stilaan op ramkoers, ik zag het niet meer goed komen. Want ik geloof het bestuur als ze behalve resultaten ook goed voetbal wilden. Dat kon hij niet brengen.”

“Dan had hij nog een tweede keer kampioen mogen worden: ze wilden resultaten en goed voetbal. En met dat voetbal zouden er geen resultaten volgen. Dat hij zelf zijn ontslag heeft gegeven, vind ik zeer verbazend. Ok, de pers speelde het nogal op de man maar als trainer van Anderlecht moet je daar mee om kunnen. En hij gaf altijd de indruk zich verheven te voelen boven pers en supporters en het allemaal beter te weten. Dan vind ik zelf ontslag nemen echt wel raar.”

Foto: BELGAIMAGE

Broos: “Kritiek op spel was logisch”

Ook voor Hugo Broos kwam het nieuws van Weiler niet als een verrassing. “Als het publiek zich tegen jou keert, heb je grote zeges nodig om het tij te keren, en die kwamen er niet. Als ze al ‘Weiler buiten’ beginnen roepen als je 0-1 voor komt, dan weet je dat het tijd is om te vertrekken”, zegt Broos.

“Of de kritiek terecht was? Tja, als men vindt dat Anderlecht dominant voetbal moet brengen, dan kan ik begrijpen dat men niet tevreden is. Dan is die kritiek logisch. Vorig seizoen pakte hij nog de titel, maar niet met goed voetbal, en dat is er niet op gebeterd. Dan zie je: kampioen zijn duurt niet lang. Zeker bij Anderlecht, waar men strenger is dan bij andere clubs en de kritiek twee keer zo hevig is. Ik kan ook best begrijpen dat Weiler er onderdoor zit, want maandenlang op zo’n manier werken, is gewoon erg moeilijk. Toch zal hij altijd kunnen zeggen: Ík heb de kleedkamer gekuist en ík ben Anderlecht kampioen geworden. Het is ook zo: hij heeft ook goeie dingen gedaan.”