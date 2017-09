Deense voetbalvrouwen spelen dan toch kwalificatiematch na conflict

De Deense voetbalvrouwen zullen dinsdag dan toch hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije afwerken in Györ. In het conflict met de Deense Voetbalbond (DBU) over de arbeidsvoorwaarden is er echter nog geen oplossing gevonden, op het einde van de week gaan de onderhandelingen voort. Dat hebben beide partijen maandag bekendgemaakt.