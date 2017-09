Minderjarige opgepakt voor homohaat

Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar - De politie van Turnhout heeft een minderjarige opgepakt die verdacht wordt van homohaat. Samen met een groepje vrienden belaagde hij afgelopen weekend twee homo’s aan een bushalte. De hoofdverdachte is verhoord en zal wellicht voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

Een 18-jarige jongeman uit Vosselaar was samen met zijn vriend naar de cinema geweest. Op weg naar de bushalte aan de Warandestraat in Turnhout werden ze aangeklampt door een groepjes jongeren. De jongste, die duidelijke de leider was, was volgens het slachtoffer maar een jaar of dertien.

Ze vroegen de twee of ze homo waren, wat ze ontkenden uit schrik. Toch kregen ze allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd en werd een van hen vastgegrepen.

“Ik werd bang, maar probeerde niet op hun provocaties te reageren. Ik had de indruk dat ze me een pak rammel zouden gegeven hebben van zodra ik iets terug had gezegd”, verklaarde een van de slachtoffers aan de politie.

Uiteindelijk konden de twee jongens aan de homohaters ontkomen door op de bus te stappen. Een van hen maakte vanop de bus beelden van de daders met zijn gsm en plaatste die beelden nadien op Facebook. Intussen haalde hij de opnamen, op aanraden van de politie, weer weg.

“De politie heeft de hoofdverdachte, een van de aanwezige jongeren, kunnen oppakken en verhoren. Het gaat om een minderjarige die gekend is bij de politie”, zegt Rudy Remijsen van de politie regio Turnhout. “Het dossier wordt, als het klaar is, overgemaakt aan het parket in Turnhout. De minderjarige zal wellicht voor de jeugdrechter moeten verschijnen voor de feiten.”