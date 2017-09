Moeder en twee kinderen dakloos na woningbrand

Geraardsbergen - De bewoners van een huis in de Denderstraat in Geraardsbergen moeten op zoek naar een nieuwe woning nadat hun huis maandag grotendeels in vlammen is opgegaan. Ook de aangrenzende huizen liepen lichte schade op.

Rond 10.45 uur kreeg de brandweer van Geraardsbergen een oproep voor een brand in een huis in de Denderstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de bewoonster, een alleenstaande moeder, al ongedeerd maar in shock buiten. Haar beide kinderen waren op het moment van de feiten op school.

Branddeskundige aangesteld

De zwarte rookpluim was al van ver te zien. Ook een ziekenwagen en de lokale politie van Geraardsbergen kwamen ter plaatse. “De achterbouw, waar de keuken zich bevindt, is helemaal uitgebrand. Over de oorzaak kunnen we nog niet veel zeggen. Er wordt een branddeskundige aangesteld om dat te onderzoeken. De woning zelf is onbewoonbaar verklaard en ook de naburige woningen liepen lichte rook- en waterschade op. Er vielen gelukkig geen gewonden. Ook de bewoonster die thuis was op het moment van de feiten, werd niet naar het ziekenhuis overgebracht”, klinkt het bij de hulpdiensten.

“Het OCMW zal voor de alleenstaande moeder met haar twee kinderen een woning zoeken, want het gezin heeft hier geen familie of vrienden om hen op te vangen”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open VLD).