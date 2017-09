Toen de piloot na de landing vroeg om nog even te blijven zitten, kon niemand zijn tranen bedwingen

Een passagier van een vlucht naar het Amerikaanse Oklahoma was vorige week getuige van een pakkend tafereel dat een diepe indruk op hem en zijn medepassagiers heeft achtergelaten. De piloot van het vliegtuig vroeg na de landing aan de passagiers om nog even te blijven zitten. Toen even later de reden duidelijk werd, hield niemand het droog.

“Mijn vliegtuig landde gisteravond in Oklahoma”, legt passagier Mike Helms uit in een veelgedeelde Facebookpost. “Toen we bij de terminal toekwamen, meldde de piloot ons dat we één van onze gesneuvelde soldaten terugbrachten naar haar familie. Hij vroeg ons om op het vliegtuig te blijven zitten tot onze militair uit het vliegtuig was gehaald. Hij vroeg ons ook om een moment van stilte in acht te nemen.”

“Toen we daar zaten te wachten, besloot ik even uit het raampje te kijken. Dit is wat ik toen zag. Een moeder en vader, hysterisch huilend op de kist van hun gesneuvelde strijdster. Daarnaast brachten soldaten van dezelfde eenheid een laatste groet.”

“Dit moment raakte me echt. Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Toen ik rond mij keek in het vliegtuig, hoopte ik dat niemand mijn moment van zwakte zou opmerken. Maar tot mijn grote verrassing was het hele vliegtuig aan het huilen.”

De pakkende getuigenis van Mike werd meer dan 320.000 keer gedeeld en haalde al 350.000 vind-ik-leuks.