Deze cijfers tonen aan waar het misliep voor René Weiler bij Anderlecht

Na één kampioenenjaar en zeven speeldagen is René Weiler niet langer de coach van Anderlecht. Gedurende die periode speelde Anderlecht 47 matchen in de Jupiler Pro League onder de Zwitser, als we die cijfers onder de loep nemen, wordt snel duidelijk hoe er van de gevraagde ‘huisstijl’ van Anderlecht nooit sprake was onder Weiler...

Hieronder nemen we het winstpercentage van Weiler bij Anderlecht onder de loep, maar de grootste kritiek van de Zwitser was natuurlijk dat Anderlecht geen goed voetbal bracht. En dat blijkt ook als we de cijfers erbij nemen. In de 47 matchen in de Jupiler Pro League scoorde Anderlecht gemiddeld 1.89 goals per match. Anderlecht scoorde onder Besnik Hasi (2014-2016) nog minder goed met 1.71 goals per match, maar daarna moeten we al teruggaan tot 1997 om paars-wit minder doelpunten te zien scoren per wedstrijd.

Anderlecht scoorde dus weinig, maar kreeg ook wel weinig goals binnen. Het compacte spel onder Weiler zorgde ervoor dat Anderlecht gemiddeld minder dan één goal per match binnenkreeg. Weinig doelpunten voor, en weinig doelpunten tegen: dat zorgt natuurlijk voor ‘saaie’ wedstrijden. Met 0.96 tegendoelpunten per wedstrijd staat Weiler mooi in het midden in de tabel van alle Anderlecht-coaches. Onder Aad de Mos kreeg Anderlecht het minste goals binnen: 0.62 per match.

Winstpercentage

Van de 47 matchen onder René Weiler won Anderlecht er 26, speelde het 13 keer gelijk en werd er 8 keer verloren. 55.3% van de matchen werden dus gewonnen onder Weiler, goed voor gemiddeld 1.94 punten per wedstrijd. Daarmee hangt Weiler onderaan in het lijstje van alle Anderlecht-coaches sinds 1990: van de dertien coaches deden er acht beter dan Weiler.

Herbert Neumann is de ‘slechtste’ Anderlecht-coach, de Duitser was in 1996 exact 52 dagen coach van Anderlecht en verloor in die tijd twee matchen. Arie Haan (1986-1987 en 1997-1998) en René Vandereycken (1997) haalden de kaap van de 50% winstmatchen niet, Besnik Hasi (2014-2016) deed met 54.9% winstmatchen net iets slechter dan Weiler (55.3%) als trainer van Anderlecht.