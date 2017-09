Red Flames hebben eigen boek “om het aparte van het vrouwenvoetbal te belichten”

Uitgeverij Lannoo en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben maandag op een persconferentie in het Belgian Football Center in Tubeke het allereerste boek over de Red Flames voorgesteld. “Ik voelde me heel sterk aangetrokken tot de dynamiek en het samenhorigheidsgevoel die leefde in deze ploeg”, zegt journalist Willem De Bock, schrijver van ‘Red Flames, ons vrouwenvoetbal breekt door’.

Het boek van 164 pagina’s, beschikbaar in het Nederlands en het Frans, vertelt het verhaal van de Red Flames in aanloop naar en tijdens hun allereerste EK in Nederland van afgelopen zomer.

“Ik open met een anekdote op de luchthaven van Zaventem. De Flames waren teruggekeerd uit Servië en moesten bang afwachten wat de andere ploegen uit hun kwalificatiepoule deden. Ze hadden onderling afgesproken hun telefoons uit te zetten en te wachten tot na de wedstrijd. In Zaventem haalde bondscoach Ives Serneels zijn telefoon boven en riep hij voor de hele groep: ‘Rusland-Duitsland: 0-4’. Daar werd het concept ‘tous ensemble’ perfect geïllustreerd”, vertelt De Bock, die eerder ook ‘Lotto Soudal, de winnende combinatie’ uitbracht.

“Ik wilde geen kopieer- en plakwerk van stukken uit de pers maken en heb hen gevolgd en met veel actoren gesproken. Mijn bedoeling was om het aparte van het vrouwenvoetbal te belichten. Ik zag de technische staf evolueren naar een professioneel team en de speelster groeien tot echte atletes. Ik maak de analyse en doorspek die met heel veel verhalen van achter de schermen”, stelde De Bock het boek voor.

Recordinternational Aline Zeler is heel tevreden met de publicatie. “De Red Flames speelden hun eerste grote toernooi, dat is toch een stukje voetbalgeschiedenis. Het is goed dat we daar ook een schriftelijke neerslag van hebben”, reageerde Zeler.

‘Red Flames, ons vrouwenvoetbal breekt door’ is het eerste boek van een reeks die uitgeverij Lannoo maakt omtrent de Belgische nationale sportploegen. “In het verleden blonken Belgische sporters vooral individueel uit. In het hockey, volleybal, tennis en ook het voetbal doet België het goed in teamverband. Dat is een nieuw gegeven. Daarom zijn we bezig met een reeks ‘Team Belgium’ over het succes van onze nationale ploegen”, legde uitgever Johan Ghysels uit. “De Red Flames zijn als eerste aan de beurt. Wat is er opgebouwd? Wat zijn de factoren voor het succes? Wat ligt er voor de toekomst in het verschiet? Die vragen worden in dit boek beantwoord.”