Helga’s mama verliet haar kinderen tijdens Wereldoorlog II. Toen ze later ontdekten waarom, barstten ze uit in tranen

Helga was amper vier jaar oud, toen haar moeder met een klap de deur van hun huis in Berlijn achter zich dicht gooide. Om nooit meer terug te keren. Waarom, dat had Helga nooit geweten, als ze niet op zoek was gegaan naar antwoorden. “Ik hoopte een lieve schattige oude vrouw te zien met spijt van haar daden. In plaats daarvan vond ik een oorlogsmisdadiger.” Nu is er een film gemaakt over het opmerkelijke verhaal.

“Ik dacht altijd dat mijn moeder bij ons was weggegaan omdat ze een andere man had ontmoet. Om een nieuw leven te beginnen. Ik was boos en teleurgesteld daarover, maar met dat scenario had ik kunnen leven.” Maar toen Helga Schneider na jaren haar moeder Traudi terugvond, bleek de reden van haar vertrek heel anders te zijn.

“Mijn moeder ging bij me weg om mensen te vermoorden”

Dertig jaar later in 1971 wilde Helga haar moeder opnieuw opzoeken, omdat ze zelf net een zoontje had gekregen en hem wilde voorstellen. Na een heuse zoektocht kwam ze in 1971 bij de juiste vrouw terecht. “Toen ze de deur opende, was ik meteen heel emotioneel. Ze leek zo veel op mij. We knuffelden. Ik was zo blij”, vertelt Helga over de ontmoeting.

Maar na tien minuten draaide het gesprek tussen de twee vrouwen uit op een nachtmerrie. “Ze vertelde me met veel trots dat ze in Auschwitz was geweest. Niet op bezoek, niet om te helpen. Maar vroeger. Om de joden te vergassen. Mijn moeder ging bij me weg om mensen te vermoorden.” Helga geloofde haar oren niet.

Eén zin zal ze nooit vergeten: “Het Naziregime was geweldig”, zei haar moeder herhaaldelijk, waarna ze aan Helga vroeg of ze misschien haar oude uniform even wou passen. Even later wilde ze Helga een klomp goud meegeven. Van één van de joodse mensen, die ze later de dood zou hebben ingejaagd.

Twee jaar lang had Traudi in de gevangenis gezeten. Voor het vergassen van kleine kindjes. “Terecht. Want ze zouden volwassen joden geworden zijn”, zo zou ze tegen Helga gezegd hebben. Daarnaast moest ze ook dagelijks joden vasthouden, terwijl die de gruwelijke en beruchte medische experimenten moesten doorstaan in het concentratiekamp.

Niets meer van weten

“Maar spijt dat had ze niet. Geen greintje schuldbesef. Niets”, zo vertelt Helga. Toen Helga besefte voor welke gruweldaden haar moeder verantwoordelijk was, wilde ze niets meer van haar weten. De vrouw deed dertig jaar lang alle moeite om haar moeder te vergeten. Totdat ze een brief aankreeg van een bejaardentehuis waarin stond dat haar mama nog maar enkele dagen te leven had.

“Ik had gehoopt dat ik naar haar toe kon gaan om te horen dat ze spijt had. Ik dacht dat ze echt na al die jaren wel zou inzien wat ze verkeerd deed. Dat de ideologie waarin ze geloofde verschrikkelijke consequenties had gehad. Maar opnieuw vond ik geen schattig oud vrouwtje, maar een verbitterde zielige oorlogsmisdadiger.”

Realiteit in fictie omgezet

Over die confrontatie is nu een film gemaakt. ‘Let Me Go’ is te zien in enkele zalen in het Verenigd Koninkrijk, maar kan ook online gedownload worden via Evolutionary Films. Daarin is te zien hoe Helga samen met haar dochter (gespeeld door Lucy Boynton) opnieuw oog in oog komt te staan met de vrouw (gespeeld door Juliet Stevenson) die haar in de Tweede Wereldoorlog verliet om joden te gaan vergassen.

In het echte leven vond Helga in 1998 “een zielig oud vrouwtje” terug, dat leed aan dementie. Traudi herkende haar dochter eerst niet, maar tijdens het gesprek was ze af en toe wel helder. Toen vertelde ze verschrikkelijke details van haar daden in Auschwitz.

“Pasgeboren baby’tjes dat duurde niet lang gelukkig. Een paar minuutjes. Mijn bazen zeiden ook dat ik kordaat moest optreden tegen de gevangenen. Ik liet ze bloed spuwen”, zo zou de vrouw toen gezegd hebben. “Toen de Führer stierf, voelde ik niets meer. Het leven had geen betekenis meer. Alles draaide om Hitler en onze ideologie.”

Helga heeft haar moeder vergeven dat ze wegging bij haar kinderen. “Maar haar vergeven voor haar daden in Auschwitz dat kan ik niet”, vertelt ze. Nu zet de vrouw zich in om de verhalen over de gruweldaden tijdens de Holocaust te verspreiden. “Met deze film hoop ik vrede te verspreiden waar mijn moeder haat zaaide.”