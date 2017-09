Dus daarom trouwde Carrie met Big en niet met Aidan

Na zes seizoenen ‘Sex and The City’ was het in 2004 eindelijk duidelijk: Carrie Bradshaw en haar Mr. Big kozen voor elkaar en trouwden uiteindelijk. Nu legt Candace Bushnell, schrijfster van het boek waarop de populaire reeks werd gebaseerd, uit aan entertainmentblad US Weekly waarom het zo is gelopen en Carrie nooit voluit voor de ‘veilige’ Aidan ging.

“Mijn moeder had het niet voor Aidan, dus kon ik nooit helemaal ‘team Aidan’ zijn. “Telkens ik bij mijn ouders was, vroeg mijn moeder zich af waarom Carrie in godsnaam samen was met Aidan en niet met Mr. Big. Ze wilde dat ik Aidan wegwerkte. Ze heeft nooit het gevoel gehad dat hij de juiste was voor Carrie”, klinkt het.

De schrijfster laat nog weten dat ze een derde film van ‘Sex and The City’ wel zou zien zitten, al vreest ze dat die er nooit zal komen. Indien dat wel het geval is, hoopt ze dat Carrie en Big nog steeds gelukkig getrouwd zijn.