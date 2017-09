Lastige verplaatsingen voor Anderlecht, Club Brugge en Genk in de Croky Cup

Brussel - Dinsdag begint voor de clubs uit 1A de Croky Cup editie 2017-2018. Voor Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk staan meteen lastige verplaatsingen op het programma.

Het programma van de zestiende finales van de Croky Cup werd over drie dagen verspreid. Dinsdag openen eersteklassers Kortrijk, Antwerp en STVV hun bekercompetitie met een thuismatch. Kortrijk ontvangt Entente Durbuy (tweede amateurklasse), terwijl Antwerp en STVV gastheer spelen voor 1B-clubs Lierse en OH Leuven.

Op woensdag worden het merendeel van de partijen afgewerkt. Voor Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk wacht meteen een moeilijke verplaatsing. Anderlecht trekt zonder René Weiler naar ‘t Kuipke in Westerlo. De Kemphanen degradeerden vorig seizoen nog uit 1A en zijn traditioneel een lastige brok voor paars-wit. Rond de eeuwwisseling gingen de Brusselaars tot twee keer toe keihard onderuit in de Kempen: 6-0 (in 1998) en 5-0 (in 2000).

Voor Club Brugge staat een streekderby bij Roeselare op het programma. De 1B-club verloor vorig seizoen nog de beslissende play-off voor promotie naar 1A en staat momenteel opnieuw tweede in de tweede afdeling. Racing Genk moet dan weer naar Cercle Brugge (1B) dat de voorbije zomer een heel nieuwe kern aantrok, maar in de competitie voorlopig een beetje teleurstelt.

Verder trekken AA Gent en Waasland-Beveren naar respectievelijk ASV Geel en Lommel (beiden eerste amateurklasse). KV Mechelen en Oostende willen hun mislukte seizoensstart in eigen huis opsmukken tegen Bocholt (tweede amateurklasse) en Union (1B). Moeskroen speelt gastheer voor Tubeke (1B), Lokeren voor Beerschot Wilrijk (1B), Eupen voor Rupel Boom (tweede amateurklasse) en Standard voor Heist (eerste amateurklasse).

Op donderdag sluit de Henegouwse derby Sporting Charleroi-La Louvière (tweede amateurklasse) de zestiende finales van de Croky Cup af.

Programma zestiende finales:

Dinsdag:

20u00: KV Kortrijk - Entente Durbuy (2e am.)

20u30: Antwerp - SK Lierse (1B)

20u30: STVV - OH Leuven (1B)

Woensdag:

20u00: KV Mechelen - Bocholt (2e am.)

20u00: RFC Luik (2e am.) - Zulte Waregem

20u00: KV Oostende - Union (1B)

20u00: Lommel SK (1e am.) - Waasland-Beveren

20u00: Cercle Brugge (1B) - KRC Genk

20u00: Moeskroen - AFC Tubeke (1B)

20u30: Lokeren - Beerschot Wilrijk (1B)

20u30: KSV Roeselare (1B) - Club Brugge

20u30: ASV Geel (1e am.) - AA Gent

20u30: Eupen - Rupel Boom (2e am.)

20u45: Westerlo (1B) - Anderlecht

20u45: Standard Luik - KSK Heist (1e am.)

Donderdag:

20u45: Sporting Charleroi - La Louviere (2e am.)