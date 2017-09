Bende achter ‘seks-B&B’ voor rechter: als meisjes een klant weigerden, werden hun vingers gebroken

Wetteren / Lede - De voormalige uitbater van B&B Burgemeestershof in Massemen bij Wetteren riskeert een jaar cel omdat hij zijn kamers verhuurde aan jonge Afrikaanse prostituees. Hij verdiende er grof geld mee, en van meisjes die niet wilden werken met ‘vuile’ klanten brak werden de vingers gebroken.

De bal ging aan het rollen in september van 2015. De speurders kregen toen informatie dat Koen D.G. (49) uit Wetteren en Danny D.P. (57) uit Lede een gemeubeld appartement verhuurden aan jonge Afrikaanse prostituees in Gent. Verder onderzoek leerde dat D.P. de meisjes ook ging aanbieden aan bars en bordelen tussen Wetteren en Aalst. Ook de B&B Burgemeestershof in Wetteren van Koen D.G. kwam in het vizier. De kamers in het hotel zouden via de prostitutiewebsite ‘Redlights’ aangeboden worden.

Werk tegen hun zin

“In oktober van 2014 vonden we op die website de eerste recensies terug over de activiteiten in de B&B”, zette openbaar aanklager Katrien Borms maandag uiteen in de correctionele rechtbank van Dendermonde. "De meisjes doen hun werk zeer tegen hun zin en het is er bijzonder onhygiënisch, schreven de klanten. Dit toont duidelijk aan dat de vrouwen het werk ofwel gedwongen deden, ofwel niet anders konden door hun armoedige levensomstandigheden.”

De politie begon telefoongesprekken af te luisteren en viel in juni van vorig jaar binnen in het Burgemeestershof. Daar troffen ze Afrikaanse prostituees aan. “Koen D.G. verhuurde zijn kamers aan 200 euro per week”, zegt Borms. “Alles moest cash aan hem betaald worden. Hij ronselde de meisjes voor zijn kamers en maakte advertenties voor hem. Op zijn computer werden naaktfoto's van de vrouwen aangetroffen, die in vreselijke omstandigheden moesten werken. Op sommige beelden was hij ook zelf te zien.”

Vingers gebroken

Koen D.G. riskeert een jaar cel en een boete van 12.000 euro. Er hangt hem ook een verbeurdverklaring van bijna 100.000 euro aan huurinkomsten boven het hoofd. Danny D.P. wordt gezien als de chauffeur van de dames, die de prostitutie ook mee organiseerde. Hem hangt achttien maanden cel en 24.000 euro boete boven het hoofd. Hilmi K. riskeert de zwaarste straf van vijf jaar cel en 60.000 euro. Hij was volgens het openbaar ministerie de organisator van het prostitutienetwerk.

“Hij trok de prostituees aan en verdiende er grof geld mee”, zegt Borms. “Op zijn iPhone zijn foto's gevonden van grote hoeveelheden geld met zijn identiteitskaart tussen. Van meisjes die niet wilden werken met ‘vuile’ klanten brak hij de vingers. Hij verleidde ook oudere vrouwen die minder ‘geschikt’ waren voor prostitutie. en perste die af. Als ze hem geen geld wilden geven, stak hij briefjes in de bus voor hun echtgenoten waarin stond wat er gaande was.” Voor Diren C., een vierde speler in het verhaal, vroeg de openbaar aanklager een jaar cel en 6.000 euro boete. Vonnis op 16 oktober.