Pas verhuisd en gezin alweer op straat: net opgeknapt huis vernield door brand

Kampenhout - Een woning aan de Zeypestraat in Kampenhout is in de nacht van zondag op maandag zwaar beschadigd na een brand. Het pand is onbewoonbaar verklaard. Voor het gezin dat nog maar pas verhuisd was, wordt een tijdelijk onderkomen gezocht.

Peggy Van Acker en haar man Bart waakten maandag aan het ziekenbed van hun zoon Jelle (13). De jongen werd gehospitaliseerd nadat hij zondagnacht omstreeks 4.30 uur rook had ingeademd toen een zware brand de gezinswoning aan de Zeypestraat in Kampenhout vernielde.

“Al bij al hebben we nog geluk gehad”, vertelt mama Peggy aan de telefoon. “Even daarvoor was ik nog naar het toilet geweest. Alles leek normaal in huis. Omdat ik niet direct opnieuw in slaap viel, keek ik nog wat berichten op mijn gsm na. En toen was er ineens die brandgeur. Wat zou er gebeurd zijn als ik niet was opgestaan?” Nog voor het gezin goed en wel besefte wat er aan de hand was, hing de trappenhal vol rook.

Ratjes bleven in brand

“Meteen heb ik mijn man en de kinderen gewekt. Bart is met de kleinste van 6 jaar naar beneden gegaan. Ook de oudste dochter en ikzelf geraakten op eigen kracht weg”, aldus Peggy. Zoon Jelle was er niet gerust in en bleef op zijn kamer. Door de dikke rook raakte zijn mama Peggy niet meer tot bij de tiener. “Uiteindelijk heeft onze oudste dochter Jelle met het lichtje van haar gsm de weg naar beneden gewezen. Door de dikke rook zag je geen hand voor ogen”, luidt het. Ook de twee honden en de kat des huizes zijn gered. Twee ratjes die Jelle hield als huisdier, bleven in de brand.

Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk was er een probleem met de elektriciteitskast. De badkamer en een vlakbij gelegen veranda zijn vernield. Ook de hoger gelegen vertrekken liepen heel wat rook-en waterschade op.

Peggy en Bart verhuisden pas eind augustus naar hun nieuwe thuis in Kampenhout. “Ze hadden al heel wat zaken opgeknapt”, getuigen vrienden van het koppel. “Zo was er onder andere een nieuwe badkamer en een keuken geïnstalleerd. Alles is verbrand of hangt vol met roet.”

Door de zware schade aan de nutsvoorzieningen is het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Maandagnacht verbleef het gezin bij familie. Voor de komende tijd wordt er in overleg met de gemeente, het OCMW en de verzekeringsmaatschappij naar een oplossing gezocht voor het gezin en hun huisdieren.