Politie betrapt dief zonder handen op Oktoberfest

De politie van München heeft op het Oktoberfest een dief met een opvallende beperking voor zijn ‘beroep’, in de kraag gevat: de man heeft geen handen.

Het populaire Oktoberfest gaat naast veel bier ook gepaard met de nodige zakkenrollers. In de hoop het aantal dieven terug te dringen, verbood de organisatie het meebrengen van tassen. De criminelen hebben hun tactieken echter aangepast, blijkt dit jaar: ze hebben het gemunt op dure jassen en hun inhoud.

Handen geamputeerd

Zaterdag en zondag, het eerste weekend van het Oktoberfest, verdwenen er al heel wat jassen. Agenten hadden het dan ook druk. Ze wisten al een aantal dieven op te pakken. Ook zondagavond was het prijs: agenten kregen twee mannen in de gaten die zich opvallend gedroegen. Even later zagen ze hoe één van de twee een greep deed in de zakken van een jas, er geld uit haalde en het doorgaf aan de tweede. De eerste trok vervolgens de jas aan.

De agenten grepen in en arresteerden het duo. Het ging om mannen van 37 en 26 jaar. Een opmerkelijk detail aan de oudere dief was dat de man beide handen heeft geamputeerd.