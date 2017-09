Opnieuw kritiek op signalisatieborden nieuwe snelweg: “Zo vindt niemand ons dorp nog terug”

Brugge / Dudzele - De signalisatieborden langs de A11 doen opnieuw stof opwaaien. Eerder al namen de Zeebruggenaars aanstoot aan de naam “Brugge Zeehaven”. Nu zijn de mensen uit Dudzele kwaad omdat hun dorp nergens vermeld wordt. “Niemand vindt ons op die manier.”

Nadat de inwoners van Zeebrugge de signalisatie van de nieuwe autosnelweg A11 al onder vuur namen is het nu de beurt aan de mensen uit Dudzele. Zij vinden het namelijk enorm frustrerend dat hun dorp nergens op de signalisatie vermeld staat. “Mijn kinderen komen van Antwerpen en vonden gewoon de weg niet”, zegt Tony Goedbloed (61). “Ze namen de nieuwe A11 en stonden plots in Brugge. Toen ze terugkeerden, kwamen ze ook geen borden tegen en reden ze ook te ver.” Maar op veel begrip van het agentschap Wegen en Verkeer hoeven de Dudzelenaars niet te rekenen.

Te laat aangegeven

Dudzele is een deelgemeente van Brugge. Het dorp telt ongeveer 2.500 inwoners en ligt in principe vlakbij de gloednieuwe snelweg. Alleen staat de naam van het dorp nergens op de borden vermeld. Voor wie er niet woont en dus niet uit het hoofd weet welke afrit hij of zij moet nemen, wordt het dorpje op die manier moeilijk te bereiken. Iets wat ook Olivier Strubbe (37), geboren en getogen Dudzelenaar en bestuurslid van de plaatselijke Unizo-afdeling, behoorlijk frustreert. “Het is niet fijn voor alle inwoners. Maar ook de handelaars in ons dorp hebben hier last van. Zowel leveranciers als klanten hebben het op die manier niet gemakkelijk om tot bij ons te geraken”, zegt Olivier.

Voor wie binnenkort naar Dudzele zou willen, lijsten we het even op. Wie langs de Expresweg komt, moet eigenlijk afrijden naar B-park toe. Maar op het signalisatiebord vlak voor de afrit staat Dudzele nergens vermeld. Eenmaal afgereden staat het dan weer wel aangeduid. “Maar dat is eigenlijk te laat, want mensen die het niet weten liggen zullen die afslag dan ook niet nemen”, aldus Olivier. Wie uit de richting van Knokke komt, moet eigenlijk de afslag Heist nemen. Alleen staat ook op dat bord Dudzele niet vermeld.

Op een eiland

Tony Goedbloed liet het er niet bij en stapte naar de ombudsdienst van de stad Brugge. Ondertussen zit zijn klacht al bij het agentschap voor Wegen en Verkeer. “Ik wil ervoor zorgen dat Dudzele niet helemaal afgesloten wordt”, zegt hij. “We zitten hier momenteel echt op een eiland door allerhande werken. Dat er geen afrit komt langs de A11 voor ons, daar moeten we ons bij neerleggen. Maar dat ons dorp nergens op de borden vermeld staat, is niet logisch.”

Tony lijkt echter van een kale reis terug te komen, want bij het agentschap voor Wegen en Verkeer zijn ze duidelijk. “Er zijn bepaalde regels rond bewegwijzering langs snelwegen”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse. “De hoofdregel is dat enkel de grotere steden aangeduid worden. Dudzele is een deelgemeente van Brugge en wordt dan ook niet apart vermeld. Anders krijg je een wildgroei aan bewegwijzering en dat leidt de aandacht af. Eenmaal op het lokale wegennet zal Dudzele zeker aangeduid staan. Mensen kunnen zich best op voorhand wat informeren.”

De Dudzelenaars stellen zich wel vragen bij die uitleg. “Waarom staan Lissewege een Heist - toch ook kleinere deelgemeenten - dan wel aangeduid langs diezelfde snelweg?”, klinkt het. Het agentschap laat echter weten dat het niet onmiddellijk van plan is om de borden aan te passen.