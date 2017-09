Ook Belgische profclubs willen transfermarkt vroeger sluiten maar vrezen nu nog rampscenario

De Raad van Bestuur van de Pro League, de belangenvereniging van de 24 profclubs, heeft maandag nog geen standpunt ingenomen over de inkorting van de zomermercato, maar plant wel een aparte vergadering waarin het thema aan bod komt. Dat bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League, maandag aan Belga.

Nadat de clubs uit de Engelse Premier League begin september hadden beslist de transfermarkt voor de start van het seizoen te sluiten, nam ook de Pro League een inkorting van de zomermercato op als agendapunt voor de eerstvolgende Raad van Bestuur.

“Het debat was geopend, maar de bestuurders hebben beslist dat verder te zetten op een aparte vergadering. Die wordt wellicht in oktober gehouden”, aldus François. De Belgische profclubs zijn het idee genegen, maar zullen de transfermarkt pas vroeger sluiten als dat in een Europese context gebeurt. “Het is ideaal als de transfermarkt overal op hetzelfde moment sluit, maar dat is nu zelfs niet mogelijk”, zei François. De profclubs vrezen voor het scenario waarin spelers na het sluiten van de Belgische transfermarkt andere oorden opzoeken, waardoor er geen vervangers meer aangetrokken kunnen worden.

Wat met verhuurde spelers?

Ook de problematiek omtrent beperkingen aan verhuurde spelers komt op die aparte vergadering aan bod. Op aandringen van Zulte Waregem, dat Sander Coopman op straffe van een serieuze compensatie niet mocht opstellen tegen zijn moederclub Club Brugge, werd het thema op de agenda geplaatst.

Aantal Belgen in kern blijft ongewijzigd

De kwestie van de het aantal Belgen per kern komt dit seizoen niet meer aan bod. “We hoeven op dat vlak de regels niet te wijzigen. Ik denk dat die beslissing van vorig jaar positief is voor onze jeugdige spelers”, zei François, die daarmee de vraag van AA Gent afwimpelt. Ter herinnering: vanaf volgend seizoen moeten Belgische profclubs zeker zes in België opgeleide spelers, waarvan twee voor hun 21 jaar al drie jaar aangesloten waren in België, opnemen op het wedstrijdblad. De hele A-kern van een Belgische club mag bovendien niet meer dan 25 spelers ouder dan 21 jaar tellen. Acht onder hen moeten in België opgeleid zijn, waarvan drie voor hun 21 jaar al drie seizoenen aangesloten waren bij een Belgische club.