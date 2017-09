Dit zaakje stinkt: toiletten verstopt door tienduizenden euro’s

Het Zwitsers gerecht start een onderzoek na de ontdekking van tienduizenden euro’s cash in de afvoerleidingen van een agentschap van de Zwitserse bank UBS en drie restaurants in Genève, zo bericht The Guardian. Versnipperde bankbiljetten in coupures van 500 euro werden er door een onbekende in de toiletten weggespoeld.

Zwitserse onderzoekers verklaarden dat het geld naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit een bewaarkluis die toebehoort aan een ongeïdentificeerde Spaanse vrouw. Een advocaat van de vrouw daagde, volgens de krant Tribune de Genève, op bij een lokaal politiekantoor maar bood enkel aan om de kosten voor de herstelling van de afvoerleidingen te vergoeden. Ze loste niets over waarom het geld daar is terechtgekomen, aldus de krant.

Het is in Zwitserland niet illegaal om bankbiljetten te vernietigen, maar een woordvoerder van het gerecht in Genève verklaarde dat de omstandigheden van het incident verder onderzoek vereisen.