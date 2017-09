Hoe voelt het als een heel stadion om jouw ontslag roept? Dit zeggen de trainers die Weiler voorgingen

Officieel heet het ontslag van René Weiler “in onderling overleg”, maar het was wel degelijk de Zwitser die zelf opstapte. “En hij was niet meer te overtuigen”, aldus Herman Van Holsbeeck. Want het was óp. Duizenden fans die “Weiler buiten” scandeerden, zelfs fysieke bedreigingen en beschimpingen op straat. “Het kan té pijnlijk worden”, weet Ariël Jacobs. En ook Aimé Anthuenis leerde al snel: “De supporters zijn de baas!”