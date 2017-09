Deze kasseiweg is wel erg knullig hersteld

Herzele / Sint-Lievens-Esse - De herstellingswerkzaamheden die de gemeente Herzele liet uitvoeren aan de Doornstraat in Sint-Lievens-Esse lokken verontwaardigde reacties uit. Tot hun grote verbazing zagen de omwonenden de oude kasseistrook gedeeltelijk verdwijnen onder een laag asfalt. “Doodzonde”, vinden ze.

Het laatste stuk van de Doornstraat ligt er al jaren erbarmelijk bij. Het bolle wegdek was niet enkel gevaarlijk voor wagens met een lage bumper maar ook voor fietsers en voetgangers. Als reactie op de vraag van de omwonenden om het wegdek te herstellen, kwam begin september een gemeentelijke ploeg langs. De weg kreeg een asfaltstrook langs weerszijden terwijl de kasseistrook in het midden ongemoeid bleef. Een belachelijk zicht, dat heel wat verbaasde reacties losweekt.

“Het is echt doodzonde”, meent Rob Mitchell. “In het voorjaar loopt iedereen storm voor Vlaamse klassiekers die over de kasseien van onze Vlaamse Ardennen dokkeren en dan slaagt onze gemeente erin om één van de laatste stukjes kassei onder asfalt weg te toveren.”

“Veiligheid primeert”

“Blijkbaar is dit een voorlopige oplossing”, weet Bart Weyers: “De kasseistenen die hier nu liggen, zijn nog de authentieke handgekapte stenen met grillige vormen. Door het aanbrengen van de asfaltlaag zijn een groot deel van deze stenen zodanig beschadigd dat ze verder onbruikbaar zijn. Wij hopen dat de straat hersteld wordt met gerecycleerde stenen, zodat het authentiek karakter van de straat behouden blijft.”

Schepen van Openbare Werken Jan Van Damme (Open VLD) bevestigt dat het een tijdelijke oplossing gaat. “Het herstel van het wegdek aan de Doornstraat is inderdaad voorlopig. Aan het einde van de Doornstraat wonen vijf gezinnen en er is ook een bedrijf gevestigd. De straat was in dusdanig slechte staat dat ze niet meer verkeersveilig was. Bij de herstelling heb ik vooral gekozen voor de veiligheid van de bewoners en al wie daar moet zijn. Door een asfaltlaag langs weerskanten aan te brengen, ligt het wegdek egaler. Wat de definitieve oplossing zal zijn, weet ik nog niet. Momenteel is er trouwens ook geen budget hiervoor.”