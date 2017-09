’t Is gebeurd: paus Erik onthult wie dit jaar de juryleden van De Slimste Mens ter Wereld zullen zijn

De hoogmis van de Vlaamse quizzen is terug. Erik Van Looy knielt neder voor het nieuwe en maar liefst vijftiende seizoen van De Slimste Mens ter Wereld en stelt zijn twaalfkoppige jury plechtig voor. En dat doet hij met een opvallende persiflage op de kerk.

De fans van de quiz kunnen dus maar beter het bijhorend schietgebedje aan het adres van “paus Erik” beginnen oefenen: “Onze Erik die op de beeldbuis zijt, venijnig zijn uw vragen. Uw gulle lach kome. Uw vreemde tips geschieden. Geef ons heden onze dagelijkse quiz en misleidt ons niet in deze overhoring, maar verlos ons in de finale. Amen.”

En als van God los ontbood hij voor zijn nieuwe pontificaat maar liefst twaalf juryleden: Bart Cannaerts, Jeroom, Maaike Cafmeyer, Marc-Marie Huijbregts, Philippe Geubels, Sam Gooris, Karen Damen, Jan Jaap van der Wal, Jonas Geirnaert, Stefaan Degand, Wim Helsen en Sven de Leijer.

Erik Van Looy: “Juryleden hebben eigenlijk de moeilijkste taak in het programma. Iedereen verwacht humor. Je weet dat je moet scoren en dat is echt niet gemakkelijk. Dus ik ben heel blij met deze twaalf natuurtalenten. Hun opdracht is niet te onderschatten. Ondertussen ben ik ook wel in behandeling voor mijn eigen lach.”

Voor het nieuwe seizoen zijn al een aantal nieuwe namen van de deelnemers bekend. Goedele Wachters en Dina Tersago maken alvast een goede kans met hun engelachtige verschijning, maar ook Bart Somers, Sean Dhondt, Heidi Van Tielen en Evi Hanssen ontbinden hun duivels. Hemelse stem Xavier Taveirne en - God bless America - Björn Soenens kwissen zich een rib uit het lijf. En ook Johan Boskamp zorgt ongetwijfeld voor een Babylonische spraakverwarring.

Witte rook voor de volledige lijst kandidaten is er heel binnenkort.