Kris Peeters over vluchtendrama Ryanair: “Als er fouten zijn gemaakt, dan stappen we naar de rechter”

De minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is een onderzoek gestart naar mogelijke misleidende handelspraktijken bij Ryanair. “Zo een massale annulatie van vluchten hebben we nog nooit meegemaakt, maar als er fouten zijn gemaakt, dan zullen we naar de rechter stappen om heel de annulering te laten stopzetten”, aldus Peeters in ‘Terzake’.

“Als blijkt dat de lagekostenmaatschappij haar verplichtingen niet is nagekomen, dan is er sprake van de misleiding van consumenten”, stelt Peeters nog in een persbericht. “Het annuleren van vluchten op zo’n grote schaal is ontoelaatbaar.”

“De reiziger heeft het recht om de draagwijdte van de annulaties te kennen en tot in de details geïnformeerd te worden over zijn rechten”, aldus de CD&V’er verder. “Een luchtvaartmaatschappij is verplicht om elke getroffen reiziger individueel en proactief te informeren over zijn rechten, ook het recht op schadevergoeding of bijstand.”

Charleroi en Brussels Airport

Ryanair publiceerde maandagavond een lijs met de vluchten die in de komende zes weken geschrapt zullen worden wegens een gebrek aan personeel. Eén van de luchthavens die het zwaarst te lijden heeft onder de annuleringen is Charleroi Airport met 204 geschrapte vluchten. Op de luchthaven van Zaventem worden 90 vluchten geschrapt.