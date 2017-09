“Eindelijk horen ze van ons”: 1,5 miljoen euro noodhulp voor slachtoffers 22/3

Brussel / Zaventem - Het voorbije anderhalf jaar hebben de meeste slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016 noodhulp ontvangen. In totaal werd 1,5 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd, bevestigt de FOD Justitie.

Het gaat in de meeste gevallen om voorlopige bedragen – tot 30.000 euro per dossier – in afwachting van een definitief vonnis van een rechter. Noodhulp dus, die vaak sneller wordt uitbetaald dan de tussenkomst van de verzekeraar. Ook slachtoffers uit het buitenland werden op die manier al geholpen.

De terroristen maakten op 22 maart vorig jaar 32 doden en minstens 324 gewonden. V-Europe, de vereniging die slachtoffers groepeert, is ­erkentelijk voor de “snelle” schadevergoedingen, na ­eerdere kritiek over de ­“administratieve rompslomp” en de “juridische mallemolen”. “Sinds de commissie Aanslagen voelen we dat er ook echt naar ons wordt geluisterd”, zegt Philippe Vansteenkiste, die zijn zus Fabienne verloor bij de aanslagen. “Er wordt constructief samengewerkt. Dat er al voorlopige sommen zijn uitgekeerd, is mooi, al zal het altijd te weinig zijn om ons leed écht te compenseren.”