Opnieuw neemt N-VA'er het woord 'opkuisen' in de mond

Aalst - In navolging van zijn partijgenoot, staatssecretaris Theo Francken (N-VA) neemt ook burgemeester D’Haese (N-VA) voor Aalst het werkwoord ‘opkuisen’ in de mond. “We gaan de stationsbuurt opkuisen, want dat is nodig en ruim gedragen door de Aalsterse bevolking en zij die de stationsbuurt bezoeken”, laat hij optekenen.

De uitspraak komt er na de vechtpartijen aan het station en in de uitgaansbuurt, waarbij afgelopen weekend nog een man met een boksijzer werd toegetakeld. Concreet wil D’Haese een ‘nieuw’ wapen uit de kast halen, met name dat van de bestuurlijke aanhouding. Die laat de politie toe om een persoon die de openbare rust verstoort, of waarvan er ‘redelijke gronden’ zijn om te denken dat hij voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen, voor maximum twaalf uur van zijn vrijheid te beroven. “Dat is een nieuwe tactiek die ik toepas”, zegt D’Haese. “Dat staat natuurlijk in de wet, maar weinig burgemeesters passen dat toe buiten het voetbalgebeuren. Ik wil mijn bevoegdheden in deze maximaal gebruiken.”