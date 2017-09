‘Horrorclowns’ duiken weer op in Belgische straten

Brussel - De voorbije weken zijn op verschillende plaatsen, waaronder Brussel en Aat, opnieuw ‘horrorclowns’ opgedoken. Mogelijk een gevolg van de lancering van de nieuwe film It, zo schrijft La Capitale. Die film gaat over een moorddadige clown. Net als in It hullen de onbekenden zich in een clownspak en beschilderen ze hun gezicht. Vervolgens duiken ze schreeuwend van achter een hoek op en jagen ze voorbijgangers de stuipen op het lijf door achter hen aan te hollen.

Volgens de politie is dat soort wangedrag verboden en kan het een gerechtelijk staartje krijgen, wanneer een agent je betrapt. Vorig jaar doken ook al eens ‘horrorclowns’ op in België en in het buitenland en kwam het zelfs tot serieuze incidenten. Zo stak onder meer in Zweden een ‘horrorclown’ een opgeschrikte tiener neer.