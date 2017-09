Moeder (27) en baby (1) dakloos na woningbrand: “Ik ging mijn kind ophalen in de crèche, toen ik terugkwam, zag ik de brandweer staan”

Aalst - Aan Park De Blieck is er maandagavond brand ontstaan in de keuken van een woning. Door de verwoestende brand komen de inwoners op straat te staan. Burgemeester D’Haese belooft dat er noodopvang voor de 27-jarige vrouw en haar baby wordt voorzien.

Aan Park De Blieck in Aalst heeft gisteravond rond 17.45 uur een hevige brand gewoed. “Ik was teruggekomen van mijn werk, had iets te eten klaargemaakt, heb afgerond en ben naar de crèche vertrokken om mijn baby op te halen”, zegt mama Bénédicte Gatshuo (27). “Toen ik terugkwam, zag ik de pompiers staan.”

De brandweer had zich intussen toegang verschaft via de poort om het vuur te kunnen blussen. Het was een passant die de rook had opgemerkt, die de hulpdiensten opbelde. In de ruime omgeving was er sterke rook en geurhinder. De woning is binnenin verwoest en onbewoonbaar verklaard.

Geventileerd

Bénédicte met haar éénjarige baby. Foto: lds

Bénédicte was erin getrokken in februari dit jaar nadat het lange tijd had leeg gestaan. De brand bleek in het keukengedeelte te zijn ontstaan. “Ik denk niet dat ik iets op het vuur heb laten staan”, zegt ze. Ook het bejaard koppel dat naast de vrouw woont, ondervond veel hinder: hun woning moest urenlang geventileerd worden.

Intussen weet Bénédicte, die nog een kind heeft dat op internaat zit, niet waar ze naartoe zal gaan. “Ik heb ouders in Luik, maar geen familie in Aalst”, zegt ze. Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die ook ter plekke kwam, zal er noodopvang voorzien worden in het daklozencentrum Niemandsland. “We zullen zo spoedig mogelijk voor een noodwoning zorgen”, belooft de burgemeester.