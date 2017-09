Clubs willen echte scheidsrechter in videobusje

De eersteklassers willen de werking van de zogenaamde video assistent referee (VAR) herbekijken. Dat werd beslist op de raad van bestuur van de Pro League naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens Oostende-AA Gent. Toen greep de videoref niet in, hoewel Dusenne duidelijk in de zestien aan Musona’s truitje trok. Ref Wim Smet legde de bal buiten de zestien en werd niet gecorrigeerd.

“In feite ijveren we ervoor dat er in het busje een ref zit die onmiddellijk beslissingen kan nemen”, aldus KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans. “Dan weet iedereen dat er een derde is die op de hoogte is, niet iemand die ligt te slapen of een op het hoogste niveau gebuisde ref is. Nu moet de hoofdref naar een schermpje lopen om al dan niet op zijn beslissing terug te komen. Dat lijkt ons moeilijk. CEO Pierre François zal dit opnemen met scheidsrechtersbaas Johan Verbist.”