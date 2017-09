Een reconstructie van het laatste weekend van Weiler: van de opvallende scène in de cafetaria tot de aanvaring met een fan

Het vuur was gedoofd bij René Weiler (44). Na de supportersopstand in Kortrijk, nadat hij en zijn vrouw werden belaagd in Brussel, na alle kritiek wegens slecht voetbal en de 9 op 21… voelde de Zwitser zich niet eens meer veilig. Op zo’n manier wilde hij geen Anderlecht-coach meer zijn. Het RSCA-bestuur probeerde hem nog te overtuigen, maar tevergeefs. Jürgen Geril