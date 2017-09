Dumoulin twijfelt, Belgen doen het: fietswissel in tijdrit houdt Bergen in de ban

Een mogelijke wissel van tijdritfiets naar een gewone wegfiets om morgen de laatste drie klimmende kilometer van de tijdrit af te werken: tachtig procent van de vragen die topfavoriet Tom Dumoulin gisteren kreeg, ging erover. De Nederlandse favoriet twijfelt nog, de drie Belgen zullen het wel zeker doen. “Gezien het zware parcours komt het voor ons niet aan op enkele seconden”, aldus Europees kampioen Victor Campenaerts.

“Ik ben vrij zeker dat Mathieu van der Poel mij zal uitlachen wanneer hij mij bezig ziet”, grapte Tom Dumoulin na de zoveelste vraag over de fietswissel, hét thema in de aanloop naar de tijdrit van 31 kilometer bij profs. Het was Thorwald Veneberg, de Nederlandse bondscoach, die na de verkenning in het voorjaar zelf met het idee van de fietswissel naar de UCI stapte. Aangezien de tijdrit op papier eindigde met 3,1 km aan 9,1 procent, zouden de tijdrijders comfortabeler en beter kunnen klimmen met een gewone wegfiets dan de stuggere tijdritfiets. De UCI keurde de primeur van een fietswissel op een WK goed, maar bepaalde pas gisteravond hoe het er woensdag aan toe zal gaan. De renners die wisselen, doen dat op een mat van 20 meter. Die dient om de gladheid van de mogelijk natte kasseien tegen te gaan. Op de mat mogen naast de renner slechts drie mensen komen: twee mecaniciens en de bondscoach. Een mecanicien mag de renner na zijn wissel weer op gang duwen tot wanneer een koerscommissaris op een fluitje blaast. De andere mecanicien volgt de renner op een motor met een reservefiets erop. Auto’s zijn namelijk niet toegelaten op de steile slotklim.

Comfortabeler gevoel

Over de hellingsgraad van de klim naar Floyen was in het Nederlandse kamp veel te doen. “Toen ik de klim vorige vrijdag ging verkennen, leek hij minder steil dan hij op papier was”, vertelde favoriet Dumoulin. “Je moet ook maar 215 hoogtemeters over 3,1 km overwinnen, dus is hij niet 9,1 maar 7 procent gemiddeld.” De Nederlander twijfelt nog of hij wel een fietswissel zal doen, net omdat de klim minder steil is dan hij dacht. Want naast wat tijdsverlies bestaat er ook gevaar op ongelukken of gestuntel. “In de Ronde van het Baskenland heb ik ooit een keer gewisseld en dat ging prima. Als ik wissel, ga ik niet te gek doen. Niet zoals in het veldrijden. Met die klikpedalen is het al riskant genoeg.” Dumoulin hakt vandaag de knoop door, de drie Belgen hebben dat al gedaan. “Wij wisselen allemaal”, zegt Victor Campenaerts. “Voor ons zal het met het zware parcours niet aankomen op enkele seconden. En met zo’n wegfiets heb je toch een comfortabeler gevoel bergop. Ik heb ook al vaker fietswissels gedaan, aangezien ik van de triatlon kom. Voor de renners die iets houteriger op de fiets zitten, Froome bijvoorbeeld, zal dat minder vlot of evident zijn. Als het bij sommigen mislukt, zal het voor de tv en fotografen interessante beelden opleveren.”