Verguisde Nobelprijswinnares spreekt voor het eerst over Rohingya, maar begrijpt “exodus” niet

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft zich voor het eerst uitgesproken over de situatie met de Rohingya in haar land. Ze gaf aan “grote spijt” te hebben voor de vele burgers die “zijn ingesloten” door het geweld, maar verwacht geen grootscheeps onderzoek van de internationale gemeenschap.

Aung San Suu Kyi, regeringsleider in Myanmar en gewezen winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede kreeg de voorbije weken de hele internationale gemeenschap over zich heen omdat ze zich niet uitspreekt over de situatie van de Rohingya, een moslimminderheid in het westen van het land. Die wordt vervolgd en door de boeddhistische meerderheid als illegaal beschouwd.

Volgens de Verenigde Naties zijn op minder dan een maand tijd al meer dan 400.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Na een aanval op 25 augustus op een politiepost, volgde er zware repressie van het Myanmarese leger. Daarbij kwamen minstens 500 mensen, vooral Rohingya, om.

Suu Kyi heeft nu voor het eerst gereageerd op het geweld. “Iedereen van ons wil vrede en geen oorlog”, zei Suu Kyi dinsdag. Ze vraagt de internationale gemeenschap wel om geduld. “Wij zijn een jonge en fragiele democratie die met veel problemen kampt.” Ze gaf voorts nog mee dat er sinds 5 september geen gewelddadige optredens meer hebben plaatsgevonden.

De Nobelprijswinnares voor de Vrede gaf daarnaast te kennen dat “het grootste deel van de Rohingya niet heeft deelgenomen aan de exodus”. “We willen uitzoeken waarom de exodus aan het gebeuren is.” Ze riep buitenlandse diplomaten dan ook op om de westelijke staat Rakhine, waar de Rohingya voornamelijk leven, te bezoeken. Volgens Suu Kyi zijn de meeste dorpen daar niet getroffen door geweld.