Ex-K3’tje Kathleen woont met demente moeder in huis: “Lewis (6) en Jay (3) zorgen mee voor hun oma”

“Mijn jongens die moeke helpt met eten… Dat is hartverscheurend en prachtig tegelijkertijd.” Dat vertelt ex-K3’tje Kathleen Aerts (39), die haar demente mama bij zich in huis heeft wonen. Haar zoontjes Lewis (6) en Jay (3) zorgen mee voor hun oma. “Hoe jong ze ook zijn.”

”Da’s belangrijker dan dat ze de eerste van de klas zijn”, zegt Kathleen, die met haar gezin in Zuid-Afrika woont. Ze is heel fier op haar twee zoontjes. “Intussen wonen ze al twee jaar samen met hun moeke, dus ik zie elke dag welke impact dat op hen heeft.”

Niet simpel voor zo’n jonge kinderen, maar Kathleen wil niet wijken van het idee. “Ze hadden uiteraard wel wat vragen, maar eigenlijk bekijken kinderen die ziekte veel eenvoudiger. Zij stellen zich veel minder vragen over hoe het vroeger was. Ze beseffen ook niet dat het anders had kunnen zijn. Jay kijkt zelfs raar op als een andere grootmoeder wél blijkt te kunnen praten”, vertelt ze aan Dag Allemaal. “Hoe erg het ook is, het is in zekere zin een verrijking voor hen.”

Kathleen komt nu uit met een tweede boek over de ziekte na ‘Voor altijd mijn mama’. In ‘Lilly en Max in de wereld van oma’ schrijft ze op een feeërieke manier neer hoe twee kindjes naar de wondere wereld van hun demente oma reizen. Gebaseerd op het echte leven, maar een positieve manier om de ziekte te benaderen, zo vindt Aerts.