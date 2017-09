Weiler wilde zelf stoppen als coach, maar krijgt toch nog riant afscheidscadeau van Anderlecht

René Weiler heeft wel degelijk zelf de handdoek in de ring gegooid als coach van Anderlecht. Dat bevestigde Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck maandag. Toch werd er nog een mooie financiële regeling getroffen met de Zwitser.

Gisteren werd gezegd dat Weiler zelf zijn C4 had ingediend op Anderlecht. Een bericht dat manager Herman Van Holsbeeck achteraf nuanceerde.

“Ik wil benadrukken dat we de beslissing om ermee te stoppen samen hebben genomen”, legde Van Holsbeeck uit. “Na de wedstrijd tegen Kortrijk (2-2) was de maat voor René Weiler vol. Vooral het feit dat de supporters om zijn ontslag riepen na een doelpunt van ons, kon hij niet bevatten. Zondag werd hij in Brussel ook nog eens belaagd met zijn vrouw. Hij heeft maandagmorgen dan ook beslist ermee te stoppen. Hij zei dat hij de strijd niet meer kon winnen. Daarna hebben we samen beslist om te stoppen.”

Toch werd er tussen trainer en club een financiële regeling getroffen en kreeg Weiler nog een bepaalde som. Het bedrag wordt in Brussel echter angstvallig geheim gehouden.

Opvallend is wel dat Nicolas Frutos samen met David Sesa en Thomas Binggeli voorlopig de sportieve taken van Weiler overnemen. Als die twee trouwe luitenanten van Weiler ook waren opgestapt, kregen die wellicht geen ontslagvergoeding en daarom blijven ze (voorlopig?) aan boord.

