CLUBNIEUWS. Uitstekend nieuws voor Antwerp, Zulte Waregem-aanvaller niet ongehavend uit strijd met Moeskroen

De Belgische voetbalweek staat in het teken van de Beker van België. Heel wat teams kampen met een aantal blessures, de ene al wat zwaarder dan de andere, en dus wordt er geroteerd. Het meest positieve nieuws komt uit Antwerp, waar Obbi Oulare weer aanpikte bij de groep.

AA GENT. Verstraete haakt geblesseerd af

Gisteren traden de beloften aan bij Anderlecht. Het Gentse team kreeg een kwaliteitsinjectie van de troepen van Vanhaezebrouck. Zo kregen jongens als Kalu, Birger Verstraete en Andrija- sevic de kans om minuten te sprokkelen. In de opwarming moest Louis Verstraete wel afhaken met een blessure. Na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong, maar even later scoorde Yaremchuk de gelijkmaker. Na rust kwam paars-wit weer op voorsprong, Koita leek vlak voor tijd het gelijkspel te verzekeren maar in de toegevoegde tijd sloeg Anderlecht nog eens toe.

ANTWERP. Oulare pikt aan bij de groep

De blessure van Obbi Oulare evolueert in gunstige richting. De spits liep tegen KV Mechelen een spierscheur op, maar pikte gisteren aan bij de groepstraining. Haroun, Owusu en Ofosuehene lieten de training aan zich voorbij gaan, maar het zou niets ernstigs zijn. Al is de kans klein dat ze tegen Lierse in actie komen. Ook Achter (knie) ontbrak. Jezina, Stojanovic en Touré speelden met de beloften, die met 3-2 onderuit gingen tegen Genk. De Antwerpse goals kwamen van Stojanovic en Touré.

CLUB BRUGGE. Lardot leidt bekermatch tegen Roeselare

De bekerwedstrijd tegen Roeselare, dat in de vorige ronde Waltwilder uitschakelde, wordt in goede banen geleid door Jonathan Lardot. De laatste confrontatie tussen Roeselare en Club Brugge op Schiervelde dateert ondertussen al van 25 oktober 2009. Club ging met 2-3 winnen op Roeselare na goals van Perisic, Vargas en Kouemaha. Eerder in 2009 schakelde Roeselare Club nog uit in de Beker van België in het Jan Breydelstadion. Het werd toen 0-1 na een doelpunt van Perisic, die later dus naar Club verkaste.

KV KORTRIJK. Anastasiou roteert

Anastasiou zal vanavond roteren om enkele jongens wat speelminuten te gunnen. Zo zal Bruzzese aan de aftrap staan in plaats van Kaminski. Perbet zal misschien zijn eerste basisplaats krijgen. Van Der Bruggen krijgt rust. Ook Makarenko en Van Loo bleven uit voorzorg aan de kant omdat ze met een lichte blessure sukkelen. Volgens de Griekse trainer heeft Van Loo pijn aan de knie. Makarenko kreeg een inspuiting in de heup nadat ook hij last kreeg na Anderlecht. Beide spelers krijgen dus rust zodat ze zo snel mogelijk opnieuw volledig fit zijn.

KV OOSTENDE. Weerzien Martens en Kudimbana

Morgenavond ontvangt KV Oostende in eigen huis Union Sint-Gillis in de 1/16de finales van de Beker van België. De statistieken zijn een steun voor KVO. Tussen 1984 en 1991 kwamen KVO en Union elkaar aan zee zeven keer tegen in derde klasse. KVO won drie keer, speelde twee keer gelijk en twee keer waren de Brusselaars te sterk. In de vier matchen die KVO en Union in tweede klasse betwistten, trok KVO drie keer aan het langste eind. Ex-KVO’ers Martens en Kudimbana spelen nu voor Union. Siani, op dat moment verhuurd door Anderlecht, speelde ooit voor Union, toen die verhuurd werd door Anderlecht.

LOKEREN. Rassoul fit, Straetman opnieuw out

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Bob Straetman. De jongeling was pas hersteld van een blessure en viel zondag opnieuw uit met last aan de hamstrings. Gisteren verscheen Straetman nog niet op het oefenveld. Joher Khadim Rassoul is wel hersteld van zijn blessure en sloot opnieuw aan bij de groep. Ticinovic, Lawal, Triest en Geens werden geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Moeskroen.

STVV. Zonder Kitsiou en Legear

Coach Jonas De Roeck kondigt een aantal wissels aan, maar laat verder niet in zijn kaarten kijken. Dus is het koffiedik kijken welke elf hij aan de aftrap zal brengen. Wat wel vaststaat, is dat Steleos Kitsiou (rust) en Jonathan Legear (licht kuitletsel, hij geraakt in principe wel fit voor Mechelen) niet in de selectie zitten. Verder is het vermoeden sterk dat ook Kotysch en Boli rust krijgen. Het is best denkbaar dat Steppe, Goutas, Dussaut, Botaka, Bezus en Antunes in actie komen. Al is het wel de vraag of de coach hen allemaal aan de aftrap zal brengen.

WAASLAND-BEVEREN. Eerste speelminuten voor De Schutter

Gisteren stond er een training op het programma voor de manschappen van Philippe Clement. Mathias Janssens, Maximiliano Caufriez, François Marquet, Maxim Nys, Beau Ponnet, Cherif Ndiaye en Niels De Schutter werden geselecteerd voor de beloftewedstrijd tegen Standard. Voor De Schutter waren het de eerste speelminuten na zijn operatie aan beide achillespezen. Morioka zit in de voorselectie voor de Japanse nationale ploeg. Intussen verloopt de ticketverkoop voor de thuiswedstrijd op 30 september tegen Antwerp erg vlot.

ZULTE WAREGEM. Leya Isaka traint individueel

Iseka is niet ongehavend uit de strijd gekomen tegen Moeskroen . De 19-jarige aanvaller had weer iets meer last van de knie en trainde uit voorzorg individueel. De club denkt dat het om een kneuzing gaat, maar vandaag wordt de situatie verder geëvalueerd. Voor het overige is iedereen fit voor de bekerwedstrijd tegen FC Luik. Essevee krijgt in het Stade de Roucourt 200 plaatsen. Een staanplaats kost 10 euro, een zitplaats 20. Kaartjes zijn te koop in de Essevee shop of aan de stadionloketten. De beloften van Essevee werken tot de jaarwisseling hun wedstrijden af op het hoofdterrein van Sparta Petegem.