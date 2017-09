Als voetballer won hij titels met Manchester United, nu mikt Rio Ferdinand (38) als bokser op gordels

De 38-jarige voormalige verdediger van Manchester United en de Engelse nationale ploeg treedt geregeld op als tv-analist en heeft ook zijn eigen kledinglijn. Nu waagt hij zich aan een nieuw initiatief, gesteund door Betfair.

“Ik doe dit omdat het een uitdaging is”, verklaart Ferdinand. “Ik heb titels gewonnen en nu mik ik op een gordel.” De voorbije maanden plaatste Ferdinand al verschillende filmpjes op de sociale media waarop hij al boksend te zien is. Hij zal gecoacht worden door Richie Woodhall, voormalig WBC-kampioen bij de supermiddengewichten en coach bij Team GB.

It's happening... Can’t wait to get started with the team @betfair have put together, @richiewoodhall and @meldeane #DefenderToContender pic.twitter.com/s6AmLRo7DN